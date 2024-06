Belen, confessioni: stoccata a Ignazio e “fatta a pezzi” da Stefano

Belen Rodriguez con il cuore in mano e senza filtri. La showgirl argentina, nelle scorse ore, è sbarcata sul palco del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, raccontandosi in modo sincero e onesto. Ha assicurato che a settembre tornerà ad essere protagonista in tv, senza però rivelare in quale trasmissione e su quale canale. Al momento è concentrata sul matrimonio dell’amata sorella, Cecilia, che tra pochi giorni convolerà a nozze con Ignazio Moser. Lei ricoprirà il ruolo di damigella d’onore e augura il meglio alla congiunta, con la quale ha un legame viscerale.

“Le auguro un lunghissimo matrimonio, sono molto emozionata per lei”, ha dichiarato per poi concludere con una stoccata simpatica e ironica al futuro sposo: “Se si sopporta il marito, naturalmente”. Spazio poi ai ricordi di quando ancora non era nota. La Rodriguez rivendica con orgoglio la propria tempra, spiegando che ha iniziato a lavorare duro dall’età di 16 anni. Già allora aveva chiarissimo l’obbiettivo da raggiungere: “Cercare di cambiare il destino della mia famiglia”. Missione compiuta. Oggi tutti i suoi affetti stretti vivono con lei in Italia e lei è una sorta di faro per loro: “Forse, senza rendermene conto, sono diventata per loro una colonna portante. Con i primi soldi che guadagnavo compravo un litro di pittura e ripitturavo la casa prima che i mei tornassero dal lavoro: era una soddisfazione gigantesca per me“.

Durante l’infanzia sognava di diventare una star. Pure in questo frangente, si può tranquillamente dire missione compiuta. In Italia ha spiccato il volo dal punto di vista professionale. Non ha però trovato la strada spianata. Prima di diventare Belen ha svolto un po’ di tutto, rimboccandosi le maniche e sgobbando non poco: “Ho iniziato facendo la cameriera, quella che consegnava i volantini per la strada, la prometer: ho fatto un po’ di tutto”.

Capitolo sentimentale. Oggi al suo fianco c’è l‘ingegnere Edoardo, persona lontana dal mondo dello spettacolo. Un anno fa di questi tempi si era da poco consumato definitivamente il matrimonio con Stefano De Martino. Nella sua vita era poi entrato Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano con il quale ha vissuto una love story per qualche mese. A inizio 2024 anche tale relazione è naufragata. In tutto ciò la Rodriguez ha attraversato una profonda depressione. Le ferite del cuore sono lì, a farle compagnia. Ma lei reagisce e va avanti: “L’amore? Sono stata fatta a pezzi, a brandelli. Ma alla fine vinco io, perché non mi arrendo. Sono innamorata dell’amore, non riuscirei a dire di amare più mia figlia di mia madre o di mia nonna”.

Infine, una nota sulle paure e i timori. Quando le è stato chiesto che cosa la spaventa di più, ha replicato così: “Tante cose. Ho paura di non avere più le stesse energie e la stessa leggerezza di una volta, ma anche di non riuscire più ad avere un matrimonio stabile, di perdere i genitori”. “Ho tante paure come ce le hanno tutti, il problema è che ne parliamo poco. Sarebbe più onesto e terapeutico parlarne, altrimenti, se ci teniamo tutto dentro, prima o poi scoppia la bomba come a Hiroshima e Nagasaki e succede un casino”, ha concluso Belen.