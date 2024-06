Belen pazza di Angelo, conosciuti i figli: l’effetto déjà vu è servito

Belen Rodriguez e quell’effetto déjà vu che continua a ripetersi negli anni. Il magazine Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno, ha dedicato la copertina alla showgirl argentina, immortalata con la sua nuova fiamma, Angelo Edoardo Galvano. Baci appassionati in costume da bagno e tanta complicità: questo emerge dagli scatti che sono stati carpiti lo scorso weekend. La coppia ha trascorso dei giorni di vacanza in Sardegna. Assieme alla Rodriguez anche i suoi due figli, Santiago (avuto con Stefano De Martino) e Luna Marì (nata dalla relazione con Antonino Spinalbese).

Belen ha quindi già fatto conoscere i suoi frutti d’amore all’ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. Secondo fonti vicine alla coppia, riferisce il settimanale Mondadori, Angelo è un uomo allegro, spesso sorridente e incline alla leggerezza, ma non per questo superficiale. Avrebbe già costruito un bel rapporto con i figli della fidanzata, la quale avrebbe confidato a degli amici di credere che Edoardo sia finalmente l’uomo giusto per lei.

Si diceva effetto déjà vu e non potrebbe essere altrimenti. Belen, in questi anni, si è più volte ritrovata in dinamiche che sono andate via via ripetendosi. Alla fine, dal punto di vista sentimentale, è sempre tornata al punto di partenza: sola soletta. Tralasciando il matrimonio naufragato con Stefano De Martino, la cui vicenda è molto complessa e lunga, tra tira e molla, circa un decennio, con gli altri partner avuti la Rodriguez ha percorso sempre la medesima parabola. Innamoramento, illusione di aver trovato la persona giusta, disillusione e arrivederci.

Non si tratta di ricostruzioni gossippare, bensì di racconti fatti dalla diretta interessata. Prima c’è stato Andrea Iannone, poi Antonino Spinalbese, poi Elio Lorenzoni. La showgirl, mentre viveva queste love story, ha sempre sostenuto di pensare di aver trovato un approdo sentimentale sicuro. Si sa invece come è andata a finire. Adesso c’è il tenebroso Angelo, persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Che sia davvero colui che spezzerà il circolo infinito in cui continua a ruotare la Rodriguez? Chissà… Meglio non riportare cosa sussurrano le voci ‘maligne’.