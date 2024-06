Belen ci riprova: grande passo con Angelo. Sarà la volta buona?

Belen Rodriguez non ha mai smesso di sognare di trovare l’amore per tutta la vita. Con la nuova fiamma, l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano le cose sembrano andare davvero a gonfie vele, tanto che si parla di prove di convivenza. Sarà la volta buona per la showgirl?

Il settimanale Chi ha paparazzato in esclusiva Stefano De Martino e Belen Rodriguez intenti a fare traslochi, ovviamente ognuno per conto suo! De Martino ha deciso di lasciare Roma e di trasferirsi in pianta stabile a Milano per stare con il figlio, Santiago, avuto da Belen. Il conduttore di Stasera Tutto E’ Possibile è single e visto che l’amore per il figlio è sempre stato al primo posto nella sua vita, Stefano non teme di dover fare ogni giorno la spola tra Roma e Milano quando condurrà Affari Tuoi, l’importante è stare vicino a Santiago. Belen invece cerca il nuovo nido d’amore con Angelo Edoardo.

Esclusiva Chi: Belen ed Angelo, grande passo in vista

Sarà che Angelo Edoardo Galvano non appartiene al mondo dello spettacolo, ma Belen Rodriguez insieme a lui sembra stia rinascendo. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, dopo i primi tempi, piano piano la modella argentina e l’ingegnere stanno iniziando ad uscire alla luce del sole. Quella con Galvano è stata da subito una storia molto riservata, lontana dai riflettori, per questo Belen è riuscita a prendere le cose con calma. Dopo averlo fatto conoscere alla sua famiglia, Belen è pronta a fare un passo molto grande con lui: andare a vivere insieme. L’ultima storia della Rodriguez, quella con Elio Lorenzoni, era naufragata anche per colpa delle disarmonie tra lui e la famiglia di lei, ma ora la musica è cambiata. Tutti i Rodriguez amano Galvano, e con questa serenità nell’aria, i due piccioncini hanno trovato il nuovo nido d’amore.

Si tratta di un bell’attico in centro a Milano che Belen sta ristrutturando, con tanto di balcone con vista. Chi ha immortalato la coppia mentre si recava nella nuova casa di lei, non ancora pronta per andarci a vivere, ma sicuramente pronta per fare da nido a questa nuova storia d’amore. Belen sembra convinta, chissà se sarà la volta buona!