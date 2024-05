Belen, col nuovo fidanzato storia seria: foto, dettagli e “test genitori”

Belen Rodriguez si è ri-findanzata ufficialmente. A provarlo è Chi Magazine che, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle paparazzate in cui la si vede al fianco di Angelo Edoardo Galvano. Il settimanale, dalle informazioni reperite, fa sapere che la love story pare che sia seria tanto che ci sono già state le presentazioni in famiglia. Lui “ha conquistato già i suoceri” sottolinea la rivista, forte degli scatti in cui il ragazzo appare in compagnia non solo della modella argentina, ma anche dei suoi familiari e del suo cerchio magico.

In particolare le foto sono state scattate nell’androne del palazzo di Milano dove abita Cecilia Rodriguez, sorella di ‘Belu’. Angelo è stato ripreso al fianco di Belen. Nelle immagini compaiono anche la figlia che quest’ultima ha avuto con Antonino Spinalbese, la piccola Luna Mari, l’amica di sempre, la pettineuse Patrizia Griffini, e i genitori Rodriguez.

“Lui ha superato il test di Mamma Veronica“, evidenzia Chi Magazine. Non una frase di rito. Come è noto Belen ha un rapporto ferreo con sua madre e suo padre Gustavo. Chi entra nella sua vita, deve per forza andare d’accordo anche con i suoi genitori. Ad esempio, la conduttrice argentina, a proposito della sua ultima relazione, quella con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, ha spiegato che l’uomo non aveva trovato il giusto feeling con mamma Veronica. Una situazione che ha spinto la Rodriguez a troncare la love story.

Chi è Angelo Edoardo Galvano, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez

“Il giudizio dei familiari che le vogliono bene è fondamentali per Belen, come per Cecilia e Jeremias. Angelo Edoardo è partito con il piede giusto”, ha ribadito il settimanale che ha inoltre spiegato che l’uomo ha una particolarità rispetto agli ex della showgirl. Quale? Non è famoso e non fa parte del suo mondo. In realtà anche già citato Lorenzoni non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo ed è molto riservato. Eppure la storia non ha funzionato, naufragando dopo pochi mesi. Che sia invece la volta buona con Angelo? Chissà, il tempo darà tutto le risposte del caso. Ma chi è Angelo? Trattasi di un ingegnere impegnato nel settore energetico, esperto di tecnologie sostenibili. Ha 34 anni ed è di origini siciliane.