Samanta Togni e Mario Russo: finita? Incontro a Londra, la decisione

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Antonello Venditti docet. Altro colpo di scena nella vita sentimentale di Samanta Togni che, dopo aver raccontato che il suo matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo era ormai giunto al capolinea, è volata dal dottore a Londra. E pare che dopo la tempesta sia spuntato il sereno. Rapido riassunto delle ‘puntate precedenti’: qualche giorno fa l’ex ballerina ha lasciato Dubai, dove si era trasferita proprio per vivere assieme al ‘doc’ che lavora nell’emirato. Tornata in Italia ha confidato a DiPiù che voleva tornare in tv e che con Russo la situazione sentimentale era precipitata. Ha pure scritto un paio di post su Instagram addolorati, confermando la profonda crisi matrimoniale. Poi il coupe the theatre: domenica 8 settembre i due piccioncini si sono riuniti nella capitale inglese.

Mario Russo spunta a Londra con la moglie Samanta Togni: “Ci ritroveremo sempre”

“A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre, Samanta”. Così Russo in un post su Instagram, a corredo di uno scatto romantico assieme alla moglie che ha risposto piazzando un cuoricino tenero. Dunque, dopo tanto penare, la crisi pare che sia rientrata e che il matrimonio, celebrato nel 2020, non sia saltato in aria definitivamente. Nelle scorse ore, l’ex volto di Ballando con le Stelle, prima di volare a Londra dal marito, aveva scritto su Instagram un post struggente, che lasciava intendere tutta la sua sofferenza per la piega presa dalla vicenda sentimentale vissuta. Un passaggio aveva catturato l’attenzione di molti: “Muori quando vieni tradito”.

Tanti, leggendo tale frase, hanno pensato che all’origine del periodo buio coniugale ci fossero dei tradimenti da parte del chirurgo. Sulla questione è intervenuta prontamente la Togni che, rispondendo a una utente di nome Emma, ha smentito che i problemi fossero legati alle corna. Il suo discorso sull’essere traditi voleva quindi avere un senso ampio e non essere legato alle faccende di letto. E adesso che succede? Samanta tornerà a dimorare a Dubai oppure vivrà in pianta stabile in Italia? Ogni scelta a suo tempo. Intanto una cosa, la più importante, è stata sistemata: il matrimonio può proseguire, la tempesta è finita.