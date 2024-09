Samanta Togni: “Nozze finite per i tradimenti?” Lei rompe il silenzio

Fulmine a ciel sereno: il matrimonio tra Samanta Togni e il chirurgo plastico Mario Russo è finito. Non sembrano esserci più dubbi. D’altra parte è stata la stessa conduttrice ed ex ballerina ad aver spiegato nei giorni scorsi che la relazione era in forte crisi. Una situazione che l’ha persino spinta a lasciare Dubai, dove si era trasferita proprio per stare vicino al medico, e tornare in Italia. Nelle scorse ore l’ex volto di Ballando con le Stelle ha consegnato a Instagram un post amarissimo relativo al concetto di sapersi rialzare dopo le batoste e riferito proprio alle sue nozze andate in pezzi. Un passaggio ha colpito più di altri: “Muori quando vieni tradito, quando ti voltano le spalle”.

Leggendo tali parole qualcuno ha creduto che dietro alla profonda crisi matrimoniale ci fossero dei tradimenti da parte di Russo. Sulla questione è intervenuta in seconda battuta la stessa Togni. Una donna di nome Emma, su Instagram, le ha scritto che si augura che il chirurgo non le abbia messo le corna affermando poi che è una persona forte e che saprà rialzarsi. L’ex danzatrice ha voluto chiarire il punto inerente ai tradimenti: “Cara Emma, grazie delle tue belle parole. Nessun tradimento, ci tengo a sottolinearlo”.

Un paio di puntualizzazioni degne di nota: la signora Emma ha dato per scontato che il matrimonio sia finito e la risposta della Togni pare confermarlo. La conduttrice infatti non ha smentito la fine delle nozze. Ha invece voluto mettere i puntini sulle ì sulla questione legata ai presunti tradimenti, specificando che non ci sono corna all’origine della rottura. Dunque i motivi inerenti al crac sono da ricercare altrove.

Le nozze nel 2020, il trasferimento a Dubai e il ritorno in Italia

Togni e Russo si sono sposati nel 2020. Sembravano una coppia perfetta. Protagonisti di diverse interviste televisive, si sono sempre mostrati affiatati e innamoratissimi. Per questo la notizia della conclusione della love story ha lasciato molti a bocca aperta.

Intanto l’ex volto di Ballando con le stelle ha fatto rientro in Italia. Al momento vive a Roma ed ha fatto sapere che si sta rimboccando le maniche per trovare lavoro in tv. In particolare, ha riferito che sta valutando varie proposte.