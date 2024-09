Samanta Togni, matrimonio a pezzi: “Muori quando vieni tradito”

La favola si sta trasformando in una storia di dolore e sofferenza: Samanta Togni e il marito Mario Russo stanno attraversando una profonda crisi matrimoniale. Lo ha raccontato la scorsa settimana in un’intervista al magazine Di Più la stessa conduttrice, parlando di “momento difficile” e “fase complicata” in merito alla relazione con il chirurgo plastico. Nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato su Instagram, la Togni ha lasciato intendere che la crisi non è rientrata. Anzi pare essersi fatta ancor più acuta.

Togni e Russo si sono sposati nel 2020. In una serie di interviste televisive si sono presentati come una sorta di coppia perfetta. Attualmente, però, il loro rapporto sarebbe tutto tranne che idilliaco. Nei giorni scori Samanta ha lasciato Dubai, dove si era trasferita proprio per stare con Russo che nell’emirato, per via dei suoi impegni professionali, passa gran parte dell’anno. Che cosa sia accaduto in questi mesi per far sì che il matrimonio iniziasse a scricchiolare in modo preoccupante non è dato saperlo. Samanta, però, in un recente post Instagram ha lasciato trapelare tutto il suo sconforto e la sua delusione, citando le parole di Lorena Gatta:

“Nella vita si muore più volte

e più volte si risorge.

Muori quando vieni tradito,

quando ti voltano le spalle.

Quando ti negano il sostegno,

una parola di conforto,

quando perdi una persona cara,

quando perdi te stesso.

Rinasci quando impari ad accettare che spesso le tue aspettative non sono la realtà, che l’eternità non esiste, che tu vali e se resti il centro del tuo mondo diverrai la mano che ti rialza, la spalla che ti sostiene,

la forza che ti fa reagire

e le parole di cui hai bisogno.”

Il post ha tutta l’aria di un lamento profondo di una donna che sta affrontando la fine di una love story importante. A colpire soprattutto il passaggio inerente alle spalle voltate e al concetto del tradimento. Molti fan hanno commentato quanto pubblicato dall‘ex volto di Ballando con le Stelle, esprimendo vicinanza e sostegno. Ad alcuni la Togni ha risposto con un cuore rosso. Ha invece evitato di commentare quanto esternato da coloro che se la sono presa con Russo.

Samanta Togni al lavoro per tornare in tv

Dunque? Il matrimonio è ancora in piedi oppure è giunto su un binario morto? Tutto spinge a credere che la seconda ipotesi sia quella più palusibile. Intanto la Togni, dopo aver lasciato Dubai ed essere rientrata a Roma, si è messa in cerca di un lavoro. L’obbiettivo è tornare in tv. “Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma, perché ho voglia di riprendere il mio lavoro in TV e sto valutando varie proposte”, ha confidato a Di Più, aggiungendo che la grande distanza dal marito non fa che acuire anche il distacco sentimentale.