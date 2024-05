Samanta Togni scarica Milly Carlucci e Bettarini a La volta buona

Samanta Togni “scarica” Milly Carlucci e l’ex fidanzato Stefano Bettarini a La Volta Buona. Ospitata da Caterina Balivo nella puntata in onda venerdì 3 maggio, l’ex danzatrice di Ballando con le Stelle ha ripercorso la sua carriera ed ha nuovamente sottolineato che avrebbe voluto continuare a far parte della famiglia del popolare talent di Rai Uno, ma che la Carlucci non gliene ha dato l’opportunità. Nel programma ha ricoperto il ruolo di insegnante dal 2005 al 2019, dopodiché ha deciso di lasciare perché ha ritenuto di non essere più al top a livello fisico. Aveva però domandato alla padrona di casa se ci fosse spazio per rimanere, magari in un altro ruolo. Si è vista rispondere picche.

Come previsto dal format de La Volta Buona, la Balivo nell’accogliere la Togni le ha mostrato due foto: quella di Milly e quella di Giancarlo Magalli, con il quale, dopo l’esperienza a Ballando, ha condotto I Fatti Vostri. “Senza Milly non sarei arrivata da Magalli”, ha spiegato l’ex danzatrice. “Milly si è arrabbiata che te ne sei andata”, ha azzardato la Balivo. Una sorpresa Togni ha voluto saperne di più: “Dici? Ci hai parlato? Che ti ha detto?”. “No, io però mi sarei arrabbiata, bella e brava, quando mi ricapita avrei detto…”, la risposta della conduttrice di Aversa.

“Io avevo proposto a Milly di rimanere nella famiglia di Ballando, però lei non lo ha ritenuto opportuno“, ha quindi raccontato Samanta che alla fine ha deciso di mandare nel tritacarte la Carlucci e non Magalli: “Milly rappresenta il passato, io però sono proiettata al futuro… trito Milly”. Altro che “passato e futuro”: non è che ancora un po’ le brucia il fatto che si sia vista rispondere picche dalla conduttrice di Sulmona?

La Balivo ha poi mostrato altri due scatti, quello di Stefano Bettarini e quello di Iago Garcia, entrambi ex concorrenti di Ballando a cui Samanta ha fatto da insegnante. Con l’ex marito della Ventura c’è stata anche una love story. “Con Stefano non avevo nemmeno 30 anni, ne avevo 26 o 27 – ha ricordato l’ex danzatrice -. A Ballando passi molte ore assieme, si condivide molto, ero molto giovane”. Spazio poi a un commento alquanto caustico: “Lui mi ha aiutato a capire che è meglio dividere l’amore dal lavoro. Un insegnamento importante”.

Quindi ha aggiunto che Iago Garcia, con il quale ha vinto un’edizione di Ballando, è “carinissimo, troppo divertente”. Chi ha scaricato tra lo spagnolo e l’ex calciatore? “Trito Bettarini. L’ho fatto tuffare (nel tritacarte, ndr), lui è amante del mare”. Già!