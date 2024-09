Antonella Mosetti parla di Bettarini jr, niente salti di gioia per Ventura

Antonella Mosetti, a distanza di circa una settimana dal gossip che l’ha vista protagonista con Niccolò Bettarini, è tornata sull’argomento, raggiunta dal magazine Oggi. La vicenda, agli amanti della cronaca rosa, dovrebbe essere nota: Diva e Donna entra in possesso di uno scatto in cui si vedono la showgirl e il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura, professione personal trainer, intenti a farsi un selfie. Tanto è bastato per ricamarci un titolo incendiario: “Clamoroso: Mosetti – prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”. Il settimanale ha giocato sul fatto che 17 anni fa Bettarini ‘senior’, mentre era sposato con ‘Super Simo’, ebbe come amante proprio la Mosetti. Ebbene, in cotanto can can, cosa è davvero successo con Niccolò?

Antonella Mosetti racconta come ha incontrato Niccolò Bettarini

“Con Niccolò non c’è nulla. Ci siamo incontrati per caso perché abbiamo amici in comune”, ha rivelato la Mosetti al magazine Oggi, confermando quanto esternato sui social poche ore dopo il lancio dell’indiscrezione gossippara. Poi ha aggiunto: “Io sono fidanzata da tre anni con un imprenditore“. Insomma, per farla breve pare proprio che con Bettarini ‘Junior’ (il ragazzo ha 25 anni) non ci sia stato alcunché di intimo e che sia stata creata una storiella ad hoc priva di fondamento per vendere qualche copia in più. Il discorso è quindi chiuso.

Rimane però la curiosità in merito a ciò che avrà pensato Simona Ventura nel vedere suo figlio fotografarsi gioiosamente con la donna che fu l’amante di suo padre. C’è da scommettere che la ‘Tigre di Chivasso’, per usare un eufemismo, non abbia fatto i salti di gioia nell’adocchiare il selfie.

Giacomo Bettarini protagonista in tv: scelta non proprio azzeccata

Nelle scorse ore è stato chiacchierato anche il secondo figlio della Ventura e di Bettarini, Giacomo, dopo che si è saputo che è stato arruolato nel cast di BellaMa’, programma di Rai Due in onda tutti i pomeriggi feriali e condotto dal giornalista Pierluigi Diaco. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a Chi Magazine, ha spiegato di essere stato colpito dalla “rabbia” del giovane che sarebbe in cerca di riscatto per liberarsi dalla nomea di “figlio di”. Rapida annotazione: andare in tv non sembra proprio la scelta azzeccata, ora oltre all’etichetta di “figlio di” si vedrà appiccicata addosso quella di “raccomandato”.