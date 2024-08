Antonella Mosetti spiazza: “Io e Niccolò Bettarini? Ecco la verità”

Ha lasciato in tanti di stucco lo scoop rivelato da Diva e Donna, che ha parlato di un presunto flirt tra Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini, il 25enne figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini. La notizia ha suscitato grande scalpore, poiché molti anni fa la Mosetti ha avuto una relazione con il padre di Niccolò, Stefano Bettarini. Inoltre, quella liaison avvenne in segreto, quando l’ex calciatore era ancora sposato con la madre di Niccolò, Simona Ventura. Secondo quanto raccontato da Antonella, dopo aver scoperto il tradimento, la Ventura la cacciò da Quelli Che Il Calcio, scatenando una faida diventata ormai “storica”.

A scatenare il gossip è stata una semplice foto in cui Antonella e Niccolò sono stati beccati insieme intenti a fare un selfie. Ma, cosa c’è di vero dietro quest’indiscrezione? Se da un lato Niccolò Bettarini e i suoi genitori hanno deciso di rimanere in silenzio, d’altra parte Antonella Mosetti ha voluto parlare apertamente e commentare in prima persona la vicenda. La showgirl è molto attiva sui social e, prevedibilmente, ha detto la sua in una storia Instagram. Direttamente dalle sue vacanze al mare, l’ex vippona ha fatto un video dicendo queste parole:

Non trovo mai carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino nei confronti delle persone che vivono dentro certe situazioni. Però smentisco tutto quello che sta uscendo ora, non ha senso nulla. Più di questo non dico.

Dunque, la Mosetti ha negato qualsiasi gossip, senza però voler dare molti dettagli per rispetto alle famiglie coinvolte. Nonostante siano passati anni, l’argomento è ovviamente ancora molto delicato e la showgirl ha scelto di non dare ulteriore spago alle speculazioni. D’altro canto, Antonella ha specificato di non voler più essere messa in mezzo, dato che sta già passando un periodo difficile ed è alle prese con le cure del padre che non sta molto bene di salute: “Magari farò una campagna per sensibilizzare molto di più e per far stare bene queste persone, mi preme e concentrerò il mio tempo su questo”.

Nessuna parola, ancora, da parte di Niccolò e Stefano Bettarini e di Simona Ventura. In tanti erano curiosi di sapere la reazione della Ventura davanti a questo gossip, considerando come erano finite le cose tra lei ed Antonella Mosetti. Ma, giustamente, vedendo coinvolto il figlio avrà scelto di non alimentare le voci e rimanere semplicemente in silenzio. Non resta che attendere per capire se ci saranno nuovi sviluppi in questa surreale storia o meno.