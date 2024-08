Antonella Mosetti con Bettarini jr: “Clamoroso, dal padre al figlio”

Scoop rovente firmato Diva e Donna: tra la showgirl Antonella Mosetti, 49 anni, e Niccolò Bettarini, 25, ci sarebbe del tenero. La notizia, che resta in attesa di conferma, è curiosa soprattutto perché la donna ha avuto una liaison anche con il padre del ragazzo, vale a dire l’ex calciatore Stefano Bettarini. Fu una relazione clandestina. I due si frequentarono quando lui era sposato con Simona Ventura che, quando venne a sapere della tresca, cacciò la Mosetti da Quelli che il calcio. Questo almeno è quel che raccontò la 49enne romana tempo fa durante un’intervista.

L’indiscrezione bomba su Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini

“Mi cacciò da Quelli che il calcio quando ha scoperto di noi”, spiegò la showgirl qualche tempo fa. Chissà come ‘Super Simo’ avrà preso le paparazzate e le rivelazioni delle scorse ore fatte dal magazine Diva e Donna che, sulla copertina dell’ultimo numero in edicola, ha scritto: “Clamoroso. Mosetti prima il padre.. ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò. Ieri con Stefano, oggi con il figlio”. E ancora: “Eccola con Bettarini Junior. Dopo il padre, ora seduce il figlio?”.

La relazione tra Bettarini ‘senior’ e la Mosetti si consumò circa 17 anni fa. Allora Niccolò aveva soli 8 anni. Ora è un uomo, professione personal trainer. Si attendono le reazioni alla notizia da parte dei diretti interessati che, per il momento, se ne stanno zitti zitti e non proferiscono parola. Anche Stefano Bettarini e Simona Ventura non hanno ancora commentato la faccenda. C’è da scommettere che la conduttrice di Chivasso, non appena ha letto la voce sul conto di suo figlio, avrà avuto un sussulto e qualche capello rizzato in piedi.

Gli amori celebri di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti, romana classe 1975, ha avuto in passato diverse relazioni note, finendo più volte chiacchierata dal gossip del Bel Paese. Sentimentalmente è stata legata a Davide Lippi e per 5 anni circa all’ex schermitore Aldo Montano. Prima ancora è stata sposata con Alessandro Nuccetelli, grande amico di Francesco Totti, con il quale ha avuto la figlia Asia. La Mosetti, da anni, è sparita dalla tv (l’ultimo ruolo lo ha avuto nel 2019 in qualità di giurata ad All Together Now). Da tempo è attiva su Onlyfans. Tornando al suo rapportò con Niccolò, non si hanno per ora ulteriori dettagli: non si sa quando e dove si sarebbero conosciuti.