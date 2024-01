Antonella Mosetti: “Vi spiego perché sono sparita dalla tv”

Antonella Mosetti si è recentemente raccontata in un’intervista pubblicata sul settimanale Oggi. Qui, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha approfondito numerosi argomenti. Dai rapporti ormai chiusi con un noto volto del mondo televisivo al perché non si è più vista sul piccolo schermo, ecco cosa ha rivelato.

Antonella Mosetti: ecco perché non si vede più in tv

Partendo dal perché Antonella sia comparsa sempre meno frequentemente nella tv degli ultimi anni, la showgirl ne ha spiegato il motivo, rivelando anche di aver detto no ad un agente importante: “A dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti…“.

Bettarini, Angiolini, Ventura: il racconto di Antonella Mosetti

All’interno dell’intervista, Mosetti ha parlato anche di alcuni vip dello spettacolo. Tra questi c’è Ambra Angiolini, con entrambe presero parte a Non è la Rai nel corso degli anni Novanta. La showgirl ha così ricordato il comportamento della giudice di X Factor davanti e dietro la macchina da presa: “Lei non parlava con nessuno. Aveva 16 anni, un ruolo importante: temeva che glielo soffiassimo“.

Successivamente ha rivelato come Ambra, anni dopo e in un momento di difficoltà, avrebbe chiesto aiuto a Mosetti: “Anni dopo, quando era in difficoltà perché un suo programma (Generazione X) era andato malissimo, iniziò a telefonarmi. Allora lavoravo con Giletti a ‘Casa Raiuno’, mi chiese se poteva scrivermi delle battute“. Le due, ha continuato la showgirl, hanno condiviso una grande amicizia: “Siamo state grandi amiche per tanto tempo. Poi mi ha fatto una scorrettezza molto grave e ho chiuso il rapporto“.

Spazio poi al flirt con Stefano Bettarini, ex di Simona Ventura, frequentazione che, però, la portò ad avere un confronto proprio con quest’ultima nel suo camerino: “Con Bettarini iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: ‘È comunque mio marito, il padre dei miei figli’“.

Antonella Mosetti, inoltre, ha parlato anche della sua nuova vita. Da diverso tempo, infatti, è sbarcata sulla piattaforma social OnlyFans, dove utilizza il suo nome e cognome, rifiutando di utilizzare pseudonimi: “Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine” ha spiegato, per poi proseguire: “Tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista“.

La carriera televisiva di Antonella Mosetti

Antonella Mosetti, come precedentemente spiegato, negli ultimi anni è apparsa sempre meno in televisione. Tra le sue ultime esperienze sul piccolo schermo si ricordano la partecipazione, assieme alla figlia, alla prima edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e datata 2016, dove venne eliminata nel corso della sesta puntata. Al 2019 risale invece la sua partecipazione allo show di Canale 5 All Together Now, dove ricoprì il ruolo di giurata del muro.

Nella sua carriera, inoltre, Antonella Mosetti prese parte ad altre importanti trasmissioni televisive. Oltre al già citato Non è la Rai (dal 1993 al 1995), la showgirl fu anche prima ballerina nella seconda e nella terza edizione di Ciao Darwin. Nel 2001 prese parte a Paperissima Sprint, per poi passare, l’anno dopo a Casa Raiuno. Nel 2006 fu co-conduttrice al Festival di Castrocaro e, in seguito, fu prima ballerina a Quelli che… il calcio e… su Rai 2.