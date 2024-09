Jacqueline Luna di Giacomo col papà, sfogo fiume di Heather Parisi

E alla fine Heather Parisi è intervenuta sul can can mediatico che l’ha investita nelle ultime settimane, cioè da quando sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo ha annunciato assieme al compagno Ultimo di aspettare un figlio. Fino ad ora la coreografa statunitense se ne è stata zitta, nonostante si sia beccata una raffica di insulti per non aver omaggiato pubblicamente la gravidanza della figlia con la quale non ha ottimi rapporti, per usare un eufemismo; è stata la stessa Jacqueline, in tempi non sospetti, a raccontare che non parla con la madre da anni. In mezzo a siffatta situazione spinosa, nelle ultime ore sono capitati due episodi curiosi.

Lungo la giornata di giovedì 5 settembre, la compagna di Ultimo ha postato una tenera storia su Instagram, immortalandosi con il padre Giovanni Di Giacomo, intento ad abbracciarle il pancione che sta crescendo a vista d’occhio. Sempre nelle scorse ore è rientrata in Italia anche Heather Parisi. Pare, però, non per vedere la figlia, ma per altri impegni. Non appena ha fatto sapere via social di aver messo piede sul suolo del Bel Paese, è stata raggiunta da una marea di commenti che l’hanno invitata con toni tutt’altro che concilianti ad andare a trovare Jacqueline che a breve la renderà nonna. Come ha reagito la danzatrice americana?

Con un post fiume dai toni durissimi. Non è chiaro se ad aver innescato il disappunto di Heather sia stato anche il post della figlia e del padre. Opportuno però sottolineare il timing della faccenda: la compagna di Ultimo si mostra con papà, a distanza di nemmeno 24 ore la Parisi sbotta. Solo una coincidenza? Questo il suo sfogo:

“Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. Io lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati. Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato. Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i cazzi propri non è più un valore”.

Particolarmente duri i passaggi relativi al fatto che secondo lei molti personaggi noti sfruttino la loro vita privata per far parlare di sé, non potendo proporre altro. Anche perché, una siffatta intemerata, può anche tranquillamente essere letta in relazione alla scelta della figlia e di Ultimo che hanno annunciato la gravidanza in un concerto, pubblicamente, innanzi a migliaia di persone, per poi aggiornare i fan sulle tappe della dolce attesa via social. Tira aria di burrasca, altro che pace!