Ultimo e Jacqueline vicini al parto, Heather Parisi in Italia: che caso!

Proprio qualche giorno fa Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline, figlia di Heather Parisi, hanno annunciato il sesso del bambino che stanno aspettando con un baby shower. Nelle ultime ore, la nota showgirl, ha annunciato con un post pubblicato sui social il suo ritorno in Italia. Parisi vive difatti da anni all’estero e da diverso tempo non ha più contatti con sua figlia. Possibile che stia tornando per la nascita del nipotino? I fan della coppia sperano in un riavvicinamento tra le due. Scopriamo meglio che cosa sta succedendo.

Heather Parisi ha ormai lasciato l’Italia da diverso tempo. Da anni, infatti, vive a Hong Kong con suo marito Umberto Maria Anzolin, sposato nel 2013 e i suoi ultimogeniti Elizabeth e Dylan. Nelle ultime ore, tuttavia, la showgirl e ballerina ha annunciato il suo ritorno nel nostro paese. Parisi ha difatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale in cui ha scritto “Buongiorno Italia” e si mostra mentre raggiunge il suo parrucchiere di fiducia.

Il suo ritorno in Italia ha scatenato diversi commenti. In particolare c’è chi pensa che Heather sia qui per riavvicinarsi a sua figlia Jacqueline, prossima al parto. La ragazza è difatti al settimo mese e insieme ad Ultimo ha annunciato proprio qualche giorno fa di stare aspettando un maschietto con un baby shower. Il nome del piccolo dovrebbe iniziare con la lettera E. Parisi ha ricevuto anche diverse critiche da parte dei suoi follower, i quali hanno sottolineato come la prima tappa al suo arrivo in Italia avrebbe dovuto essere un’altra: non il parrucchiere ma casa di sua figlia Jacqueline. Addirittura tra i suoi follower qualcuno ha deciso di smettere di seguirla in seguito al post condiviso qualche ora fa.

Riportiamo qui alcuni dei commenti più significativi:

Non è mancato tuttavia chi ha preso le sue difese, invitando gli altri utenti a non fare commenti senza conoscere come siano andati realmente i fatti tra lei e Jacqueline.

Chissà comunque se Heather nei prossimi giorni si farà viva con sua figlia! Jacqueline ha dichiarato di non vedere sua madre da ormai dieci anni.