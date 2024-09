Ultimo, come chiamerà il figlio? Il baby shower conferma lo spoiler!

Di fronte ad un pubblico di 65mila spettatori, Ultimo aveva rivelato di aspettare un figlio insieme a Jacqueline Luna Di Giacomo. Oggi, attraverso alcune storie pubblicate sul profilo Instagram di Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, la coppia ha condiviso con i follower delle foto in cui compaiono fiocchi blu e… alcuni indizi sull’iniziale del nome del loro primogenito.

L’indizio al Baby Shower

In una delle sue storie Instagram, Jacqueline Luna Di Giacomo ha condiviso un’immagine in cui scrive sul calco di un pancione con un pennarello blu: “Baby shower di E”, accompagnato da un cuoricino rosso. Successivamente, ha postato una foto di un cane con un fiocchetto celeste. Gli indizi sembrano dunque confermare che il bambino, probabilmente, si chiamerà Edoardo, nome che per i futuri genitori ha un significato molto importante, come avevamo anticipato qualche tempo fa.

La coppia ha condiviso con i follower vari dettagli della festa, inclusi cupcake al pistacchio, orsacchiotti e palloncini, oltre a numerosi scatti con gli amici presenti al baby shower! Nel giugno scorso, durante una delle date sold out del tour di Ultimo, è arrivata la notizia della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo. Proprio durante una di quelle serate, il cantante ha invitato la fidanzata sul palco e, dopo averle baciato il pancione, ha annunciato al pubblico dello Stadio Olimpico:

“Se c’è una cosa che ho imparato da voi è cosa significa famiglia”.

Ha poi coinvolto il pubblico in una performance di “Quel filo che ci unisce” e poco dopo, Rebecca Jewel Manenti, la sorella di Jacqueline, ha condiviso una foto insieme a lei, scrivendo di fronte al suo pubblico social:

Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte. Baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare. Non vediamo l’ora di conoscerti. Very very grateful.

Gioie e dolori per Ultimo

Ricordiamo che poco tempo fa è venuta a mancare la nonna di Ultimo. Il cantante sta vivendo un mix di gioie e dolori, tra la morte dell’amata nonna, le tensioni in famiglia e la nascita di un figlio, Niccolò sta passando un periodo davvero travagliato. I fan di Ultimo nei giorni in cui la nonna era in ospedale, hanno assediato la clinica dov’era ricoverata per dare conforto alla famiglia e allo stesso loro idolo. Un gesto di amore enorme che ha portato però la sicurezza a chiamare i carabinieri ma, allo stesso tempo un gesto che ha portato sicuramente tanto conforto nel momento più doloroso degli ultimi tempi.

Chissà se i fan del cantante riserveranno la stessa attenzione per la nascita del futuro bambino (che ormai sappiamo essere un maschietto), e chissà quali saranno questi toto nomi che inizieranno con la lettera E. Sicuramente i fan di Ultimo ci staranno già pensando.