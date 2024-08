Ultimo, morte nonna: i fan esagerano, intervenuti i carabinieri

Poco rispetto per un momento di dolore di Ultimo, che sta affrontando il lutto dopo la morte della nonna Gina. Questa volta, alcuni dei suoi fan hanno davvero esagerato. Infatti, sono stati costretti a intervenire persino i carabinieri per il loro comportamento sregolato. Probabilmente queste persone pensavano di poter mostrare così la vicinanza al loro idolo. In realtà, si sono solo mostrati indelicati in una giornata in cui Niccolò Moriconi – questo il suo nome completo – aveva bisogno di affrontare il suo dolore con i suoi cari in tranquillità.

Facendo il punto della situazione, il cantante di Altrove ha annunciato ieri che sua nonna Gina è morta. Ultimo era molto legato alla donna, che rendeva spesso protagonista dei suoi scatti e dei suoi video sui social network. Infatti, conoscevano tutti Gina, morta a 96 anni in modo improvviso. La nonna è morta poco prima della nascita del primo figlio, che aspetta con Jacqueline Luna Di Giacomo. In questi anni, Gina ha rappresentato una specie di mascotte sui social del cantante e tanti fan si sono affezionati nel tempo a lei.

Ultimo ha conquistato in questi anni moltissimi italiani, arrivando a ottenere risultati davvero importanti nel mondo della musica. Stiamo parlando, infatti, di uno dei cantanti più amati di questo decennio. Ma l’amore dei fan non dovrebbe andare oltre determinate situazioni. La sensibilità e il rispetto dovrebbero venire prima di tutto. Invece, alcuni dei fan del cantante di Ti dedico il silenzio hanno decisamente esagerato, compiendo gesti di cattivo gusto.

Alcuni fan avrebbero iniziato a chiamare varie strutture di Roma, per scoprire dove fosse ricoverata la nonna di Ultimo. Non solo, questi seguaci del cantante si sarebbero riuniti sotto la clinica dove appunto si trovava la signora Gina, in modo da poter incontrare lui. Un gesto sconsiderato, il loro, in quanto la famiglia di Ultimo ha di sicuro bisogno di spazio e rispetto, in questo momento così triste e difficile.

Questa notizia ha fatto il giro del web e una delle fanpage del cantante, I Miserabili Del Parchetto, ha confermato l’accaduto, ringraziando le forze dell’ordine.

“Grazie ai carabinieri che sono intervenuti e hanno fatto andare via tutte le persone deficienti che si trovavano sotto la clinica, grazie mille. Nic ti vogliamo bene”

Nel frattempo, anche la fanpage ufficiale del cantante, ultimo_officialfandom, su Instagram ha spiegato che effettivamente “molti fan stanno cercando con metodi inappropriati di arrivare ad avere contatti con Ultimo”. Questa fanpage si riferisce alle insistenti telefonate che questi seguaci stanno facendo, ripetutamente, alle cliniche di Roma. Con questo messaggio, si vuole invitare questi fan a evitare di compiere questo tipo di gesti. Infatti, si va incontro a una violazione della privacy penalmente perseguibile.

I fan di Ultimo, per mostrargli vicinanza, dovrebbero invece essere più sensibili e dare il giusto spazio a lui e alla sua famiglia per superare il momento. La fama non dovrebbe togliere a un individuo la possibilità di vivere il proprio dolore con riservatezza. Ovviamente, non si parla di tutti i fan di Ultimo, ma di una parte.