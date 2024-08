Ultimo, grave lutto: morta sua nonna divenuta star sui social

Grave lutto per il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi. Nelle scorse ore l’artista ha parso l’amatissima nonna Gina, spesso protagonista con lui sui social. La donna è morta all’età di 96 anni e in modo piuttosto improvviso, considerando che di recente aveva promosso su Instagram la prevendita dei biglietti per i prossimi concerti del nipote. A dare la triste notizia è stato lo stesso musicista, attraverso un dolce filmato postato su TikTok in cui lo si vede in alcuni momenti felici e spensierati con la parente.

“Fai buon viaggio nonna Gina”, ha scritto Ultimo. Senza dubbio il cantante avrebbe avuto piacere di rendere l’anziana bisnonna. A breve nascerà il suo primo figlio visto che la sua fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, è incinta di un maschietto. Purtroppo il bebè non potrà mai conoscere la bisnonna.

Negli ultimi anni Gina era divenuta una sorta di mascotte social di Ultimo che l’ha coinvolta in diversi post familiari e gioiosi. Tantissimi fan del musicista avevano iniziato a conoscerla e a tifare per lei, per via della sua semplicità e saggezza. Spassosissimo ad esempio il filmato in cui il cantante romano e la nonna parlano del brano “Altrove”.

“Niccolò vieni qua, siediti vicino a me”, si sente dire all’anziana nella clip. A distanza di poco tempo, Gina era anche apparsa nel post in cui Ultimo annunciava l’apertura delle prevendite dei biglietti per i suoi prossimi concerti, in programma per il 2025. Con piglio Gina invitava i fan ad acquistare i ticket: “Biglietti fuori, andateli a prendere!”.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori

Il cantante e la figlia di Heather Parisi hanno annunciato quest’estate che diventeranno genitori. Lei è incinta di un maschietto il cui nome inizierà sicuramente per “E”. Molti affermano che senza dubbio il bebè verrà chiamato Edoardo, omaggio che il musicista vorrebbe fare a un suo compianto amico defunto in giovane età.

Nel frattempo continua a essere molto chiacchierato l’atteggiamento di Heather Parisi. Da anni non ha alcun legame con Jacqueline. Anche dopo l’annuncio della sua gravidanza, almeno pubblicamente (i ben informati sostengono pure privatamente), non si è fatta sentire dalla figlia.