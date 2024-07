Ultimo e Jacqueline incinta, Heather Parisi s’è fatta viva? Retroscena

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, dove eravamo rimasti con la faida familiare con Heather Parisi? La giovane coppia ha annunciato un mese fa di aspettare un bebè. Da allora la neo mamma non si nasconde più e sfoggia con orgoglio il pancino. Nelle scorse ore ha anche postato su Instagram l’immagine dell’ecografia, facendo sapere di essere al settimo cielo per la gravidanza e che tutto sta andando a gonfie vele. La famiglia del cantante è vicina ai due futuri genitori. La mamma del cantante di recente ha anche divulgato sui social un contenuto in cui ha spiegato quanto ami la ‘nuora’ e quanto sia squisita. L’unica nota stonata di tutta la dolce attesa è il legame inesistente tra Jacqueline e la madre.

La Parisi si è fatta in qualche modo viva con Luna da quando ha saputo che è incinta? Pubblicamente no, in privato chissà. Quel che è certo è che mamma e figlia non si vedono da oltre 10 anni, come ha raccontato la stessa Jacqueline in tempi non sospetti, spiegando di non aver alcun rapporto con Heather. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, colui che ha dato per primo la news della gravidanza quando ancora la notizia non era stata resa pubblica, ha assicurato che la Parisi non avrebbe fatto gli auguri alla figlia per la dolce attesa e che non avrebbe nemmeno intenzione di conoscere il nipote.

Nell’ultimo mese è cambiato qualcosa? Pare di no. Heather ha preferito non commentare in alcun modo il fatto che diventerà nonna. Il suo profilo Instagram, da quando si è saputo che Jacqueline diventerà madre, è stato invaso da critiche pesanti. Lei non ha replicato a nessuno. Si è persa a rispondere a qualche altro bisticcio, ma sulla questione “nonna” ha taciuto. Bocca cucitissima. Tutto spinge a pensare che i rapporti con Luna Di Giacomo siano ancora oggi più che gelidi.

Pure con Ultimo sembrerebbe che non abbia alcun contatto. A Belve, quando fu intervistata da Francesca Fagnani e le venne chiesto un commento sul fatto che è la “suocera” dell’artista, rispose con un sarcastico “non so di chi parli”. Per farla breve, snobbò il musicista. Nervi tesissimi. Tuttora non ci sarebbe stata alcuna mossa distensiva. Amen!