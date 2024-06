Ultimo, Jacqueline incinta: Heather Parisi nonna, reazione surreale

In poche ore la notizia è rimbalzata ovunque: Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, diventeranno presto genitori di un maschietto. Lo ha annunciato il cantante stesso nel corso del concerto tenuto allo stadio Olimpico di Roma lunedì 25 giugno. Tantissime persone hanno fatto gli auguri alla coppia sui social. Nessun messaggio pubblico invece da parte della futura nonna Parisi. L’account Instagram della danzatrice è stato sommerso in queste ore da commenti che hanno sottolineato che appunto diventerà nonna. E lei come ha reagito?

A fornire i retroscena sulla questione ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che, tra l’altro, è colui che in anteprima, un paio di settimane fa, ha annunciato in via ufficiosa la dolce attesa di Jacqueline. Nelle scorse ore, si è pronunciato così su Heather Parisi: “Fa male vedere come una mamma non ha fatto nemmeno gli auguri alla figlia, nemmeno dopo il mio scoop. Quindi già sapeva che la figlia era incinta e non gliene è fregato nulla, non ha più voluto vedere Jacqueline e non vuole nemmeno vedere il nipote”.

Tornando ai tanti commenti sotto al profilo della Parisi, quest’ultima non ha risposto a nessuno. Silenzio tombale. La situazione con la figlia sarebbe alquanto spinosa. Non è un mistero che i rapporti tra le due donne non siano idilliaci, per usare un eufemismo. Una conferma è arrivata anche dalla stessa fidanzata di Ultimo dopo che Heather è stata ospite da Francesca Fagnani a Belve.

I rapporti inesistenti tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo

Nel corso della chiacchierata televisiva, la Fagnani chiese all’ospite un commento sulla figlia e sul suo rapporto con Ultimo. La replica della Parisi fu glaciale: “Suocera di chi? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private”. La dichiarazione innescò la risposta dura di Jacqueline che via social tuonò contro la madre.

“Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”.

Jacqueline sottolineò di volersi dissociare da qualunque cosa fosse stata detta dalla madre, aggiungendo che Heather non sapeva nulla di come stava conducendo la sua vita e che le uniche informazioni in merito le poteva carpire guardando i suoi profili social. Infine chiese di rispettare la sua privacy vista la delicatezza dell’argomento. Si era già intuito che la giovane e la madre non erano in buoni rapporti, ma nessuno sospettava che avessero tagliato tutti i ponti da ormai un decennio. Chissà che ora, con la nascita di un bebè, non possa esserci una ricucitura familiare e che si possa andare oltre alla situazione surreale che è venuta a crearsi.