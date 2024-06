Ultimo, spoilerato il nome del figlio: significato profondo e doloroso

La voce circolava da settimane, lungo la serata di lunedì 24 giugno ha trovato conferma: il cantante Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, e la sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi, aspettano un figlio. Lo ha confermato lo stesso cantante nel corso del concerto tenuto allo stadio Olimpico di Roma. Un annuncio dolcissimo: l’artista ha fatto salire sul palco la compagna, le ha baciato il pancino e ha rivelato a tutti che diventerà padre. A distanza di poche ore, il musicista ha postato un paio di video sul suo profilo Instagram in cui ha rilanciato il momento in cui ha reso noto che Jacqueline è incinta. In uno dei due post ha anche piazzato un indizio più che chiaro sul nome che assieme alla Di Giacomo darà al frutto d’amore.

“E.”. Una lettera seguita da un cuore azzurro: questa la didascalia a uno dei due post. Il cuore è il simbolo che sta a significare che la coppia aspetta un maschietto, la “E.” dovrebbe quasi certamente celare il nome “Edoardo“. Perché proprio Edoardo? Dietro alla scelta si nasconde una storia dolorosa.

Non si tratta di un nome casuale. Ultimo ha avuto un grande amico che si chiamava proprio Edoardo. Il ragazzo, purtroppo, è scomparso prematuramente. Diamante nel cielo, uno dei primi brani del cantautore romano (la canzone fu anche presentata al Festival di Sanremo 2015, venendo però scartata), parla proprio del decesso di un suo caro amico, scomparso in un tragico incidente stradale. Quindi tutto fa pensare che Ultimo abbia intenzione di commemorare l’amico chiamando suo figlio Edoardo.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacono: le tappe della love story

Ultimo e Jacqueline stanno assieme da circa 4 anni. Era il 2020 quando vennero avvistati in atteggiamenti complici per la prima volta. I due sono poi usciti allo scoperto ufficializzando la relazione. In questi anni hanno sempre mantenuto riserbo sulla loro love story, eccezion fatta per qualche scatto postato sui rispettivi profili social. Jacquelin è la figlia della showgirl Heather Parisi e del suo ex marito Giovanni Di Giacomo. I rapporti con la madre non sono idilliaci da tempo, per usare un eufemismo.