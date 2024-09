Venezia, Perla Vatiero e le altre ex GF: look ‘horribilis’, che figure!

Sta per giungere al termine l’81esima Mostra del Cinema di Venezia. Negli ultimi giorni, il capoluogo veneto è stato invaso dalle star più importanti del cinema, tra attori e registi provenienti da tutto il mondo. Sul red carpet hanno sfilato celebrità come Brad Pitt, Angelina Jolie, George Clooney, Tim Burton, Monica Bellucci e molti altri. Oltre a presentare progetti cinematografici, il Festival di Venezia è anche un’occasione per molti influencer e content creator di mostrare i loro look, che vengono prontamente giudicati dal mondo del web. E, specialmente nelle ultime giornate della manifestazione, è comune vedere un numero maggiore di questi personaggi sul tappeto rosso.

A tal proposito, oggi, sabato 6 settembre, penultima giornata del Festival, hanno sfilato molti ex volti del Grande Fratello, con dei look piuttosto discutibili. A ricevere il maggior numero di critiche sono state due protagoniste dell’ultima edizione del reality di Canale 5, ovvero Greta Rossetti e la vincitrice Perla Vatiero. L’ex tentatrice di Temptation Island è arrivata al Lido indossando un completo di raso blu decorato con piume e scarpe col tacco in pelliccia. Insomma, un outfit decisamente particolare, che è stato completamente bocciato dagli utenti social.

raramente ho visto qualcosa di così brutto pic.twitter.com/oF7Y7zv4MH — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🪽 (@ruffi4no) September 6, 2024

D’altro canto, Perla ha sfoggiato sul red carpet un completo total white, composto da top e pantaloni bianchi abbinati a una mantella dello stesso colore. Anche qui, sono piovute le critiche del web, che l’hanno ritenuto completamente inadatta ad un evento così importante. Rimandata, invece, Antonella Fiordelisi. L’influencer salernitana ha fatto il pieno di commenti negativi con l’outfit dell’arrivo, composto da una camicia bianca e una gonna di piume. Tuttavia, ha recuperato sul tappeto rosso, dove ha sfilato con un elegante vestito blu accompagnato da dei lunghi guanti, pur mantenendo le tanto criticate piume.

non c’è mai fine al peggio pic.twitter.com/0lcPHNdKhN — m 👹 (@itsmc17) September 6, 2024

Perché sta gonna !!!! Il complesso era anche carino però sta gonna che sembra pure manchino delle piume!! pic.twitter.com/9mMIMZeZrx — meme 🐡 (@pizzarossacon) September 4, 2024

Look ‘horribilis’ per Giaele De Donà che si è presentata con un completo nero di pelle in stile “rock”, completo di guanti e occhiali da sole. Insomma, è stata una giornata piena di look deludenti, che hanno dato vita a numerosi meme e polemiche. L’unica a ‘salvarsi’ pare essere stata Soleil Sorge: l’ex corteggiatrice ha indossato un elegante vestito lungo bianco, abbinato a raffinati gioielli, che è stato promosso a pieni voti.

no ragazzi sto morendo ma cosa è questa cosa……… pic.twitter.com/NdDbGIeHcc — m 👹 (@itsmc17) September 6, 2024