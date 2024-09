Festival di Venezia: i look peggiori sul red carpet. Poveri vip!

Rieccoci con le nostre pagelle per gli outfit del Festival Di Venezia! Il red carpet è sempre più luminoso di stelle del cinema, ma qualche stilista dovrebbe chiedere scusa alle celebrità! Negli ultimi giorni si sono visti dei veri e propri orrori! Ancora troppo presto per decretare i film vincitori e gli attori migliori di questa ottantunesima edizione, per questo pensiamo a dare voti e premi agli outfit che sfilano!

Julianne Moore: troppo oro quello che luccica!

In concorso con la pellicola di Pedro Almodovar ”The Room Next Door”, Julianne Moore è arrivata sul red carpet con un outfit decisamente abbagliante! Sarà felicissimo il suo armocromista, visto che il colore oro acceso si abbina perfettamente alla sua pelle chiara e ai capelli rossi che la contraddistinguono, ma quando è troppo è troppo! Finisce per assomigliare ad una statuetta degli Oscar. Voto: 6

Kasia Smutniak: ma cosa le è passato per la testa!

L’outfit dell’attrice è stato definito dai colleghi di altre testate come ”indecrifrabile” e non potremmo essere più d’accordo! Il completo è anche molto elegante, pantalone nero ampio con un gilet che lascia pochissimo all’immaginazione e il taglio quasi maschile, il problema è il copricapo! Outfit che le stava benissimo adatto al suo fisico, completamente rovinato da un copricapo a mo’ di caschetto tutto di lustrini! Voto: 7

Alice D’Amato: che disastro!

Cosa ha combinato Emporio Armani con la povera Alice D’Amato! La nostra fata della ginnastica ritmica, campionessa dei record alle ultime Olimpiadi ha sfilato con un completo rosa bubblegum e un’acconciatura che non hanno per nulla valorizzato il suo fisico scultoreo! Poverina! Voto: 3

Festival di Venezia: pagelle del giorno

Vittoria Puccini: quanta raffinatezza!

A volte non importa strafare, la semplicità è la vera eleganza. Lo sa bene Vittoria Puccini che si è presentata con un abito blu notte, liscio, con qualche punto luce sul petto. Nessun lustrino fuori posto, nessun pizzo eccessivo. Classica e raffinata. Voto: 8

Daniel Craig: metti una giornata al Lido

Da quando ha lasciato i panni di James Bond, l’attore Daniel Craig è diventato camaleontico. Sbarcato oggi a Venezia per presentare l’ultima impresa del nostro Luca Guadagnino ”Queer”, Daniel Craig non si è mostrato come un divo, anzi! Camicia bianca e jeans, come fosse in vacanza e non al festival! Sicuramente sul red carpet sfoggerà un look più consono all’evento, ma i fan hanno amato l’approccio casual. Voto: 7

Giulia De Lellis: romantico esordio

Mentre tutti ci lamentiamo della presenza degli influencer sul red carpet, Giulia De Lellis trova la soluzione: diventare attrice. Protagonista di un corto, la De Lellis per la prima volta sfila in qualità di attrice a Venezia e lo fa in modo sobrio, con un abito romantico sui toni del rosa tenue. Semplice ed efficace. Voto: 7

Lady Gaga: prove di red carpet in bianco e nero

Non è ancora sbarcata al Lido per presentare Joker con Joaquin Phoenix, ma l’hanno già avvistata! Lady Gaga è arrivata a Venezia con il compagno e si è subito fatta riconoscere con un vestito a pois bianco e nero e una treccia anch’essa bianca e nera. Chissà come ci stupirà sul red carpet! Voto: Fuori Concorso fino al red carpet ufficiale!