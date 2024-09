Riccardo Guarnieri, da UeD a fare il cameriere: parla chi l’ha visto

Riccardo Guarnieri è stato uno dei personaggi più seguiti e chiacchierati dal pubblico affezionato alle dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne. Catturò l’attenzione dei telespettatori con la storia, zeppa di tira e molla, con la bresciana Ida Platano e, successivamente, con la relazione imbastita con Roberta Di Padua, oggi fidanzata con Alessandro Vicinanza. A lungo si è sussurrato di un possibile ritorno negli studi televisivi di Riccardo. E invece l’uomo pare non aver più voglia di mettere piede nel dating show di Maria De Filippi. Anche perché da circa un anno starebbe coltivando una love story con una donna lontana dal mondo dell spettacolo. E non è tutto: secondo quanto appreso dal portale Isa&Chia, l’ex cavaliere di UeD oggi avrebbe cambiato professione: lavorerebbe come cameriere in un ristorante stellato pugliese.

Ex operaio, oggi Guarnieri si manterrebbe facendo il cameriere o forse il sommelier (non è stato chiarito il ruolo preciso dell’ex volto di UeD). A raccontare la faccenda è Isa&Chia che ha spiegato di aver saputo da una fonte che Riccardo starebbe prestando servizio in un ristorante di lusso che ha sede nel Salento. Persona “molto gentile e professionale” ha dichiarato la persona che ha sostenuto che diversi suoi conoscenti hanno visto all’opera l’ex volto di Uomini e Donne. “Mi hanno detto che serviva vino, quindi potrebbe essere anche un sommelier”, ha riferito sempre la fonte.

Riccardo Guarnieri felicemente fidanzato: a cena con la compagna e la famiglia

Sempre Isa&Chia ha anche aggiornato sulla situazione sentimentale dell’ex cavaliere del Trono Over, scrivendo che, secondo alcune segnalazioni, Riccardo è stato avvistato pochi giorni fa a cena in quei di Cisternino, comune in provincia di Brindisi. Assieme a lui c’era la compagna, ossia la bella donna mora con la quale era stato paparazzato circa un anno fa. E non è finita qui, perché la coppia non era sola: a farle compagnia anche la madre, la sorella e il nipote di Guarnieri.

Insomma, la relazione è solida e i due fidanzati hanno già conosciuto le famiglie d’origine. Chi sperava in un ritorno a Uomini e Donne di Riccardo si metta il cuore in pace.