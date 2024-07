UeD, Guarnieri al top con la fidanzata in vacanza: cos’ha fatto

Continuano ad arrivare segnalazioni su Riccardo Guarnieri, noto ex cavaliere di Uomini e Donne. Ormai sembra proprio che l’ex volto del Trono Over abbia voltato definitivamente pagina, dopo le turbolente relazioni avute con Ida Platano e Roberta Di Padua. Guarnieri non mette piede nello studio di Canale 5 da diverso tempo, al contrario delle sue due ex fidanzate. In particolare, c’è ancora chi sogna un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo. Infatti, molti avevano ipotizzato un colpo di scena con il ritorno dell’ex cavaliere nel dating show di Maria De Filippi durante il Trono della Platano.

A detta di tanti, lei non l’avrebbe ancora dimenticato e solo lui avrebbe potuto distogliere la sua attenzione da Mario Cusitore, con il quale il percorso si è concluso in malo modo. Lo stesso Guarnieri aveva smentito il suo ritorno nel programma di Canale 5, dicendosi sentimentalmente impegnato. In effetti, da qualche tempo è ormai noto che Riccardo ha trovato fuori dalla trasmissione la sua anima gemella. Per come è possibile osservare tramite il suo account Instagram, probabilmente l’ex cavaliere preferisce non esporre più di tanto la sua fidanzata. Ed ecco che arriva una segnalazione che lo vede felice al suo fianco.

Un utente su Instagram ha inviato a Deianira Marzano due foto che ritraggono Riccardo di UeD insieme alla fidanzata durante una crociera in Grecia. La ragazza che compare in questi scatti, fatti dai fotografi della nave MSC, dovrebbe essere proprio colei che è riuscita a conquistare il suo cuore qualche tempo fa. La donna appare con i capelli lunghi e scuri, sorridente a fianco a un Guarnieri davvero felice e spensierato.

Pare, secondo questa segnalazione, che di recente Riccardo si sia goduto con la sua fidanzata una bella crociera. Sempre stando a questa indiscrezione, sembra che Guarnieri abbia preferito non esporsi più di tanto anche durante questa vacanza. Infatti, l’utente che va questa segnalazione, riportata dall’esperta di gossip, rivela che l’ex cavaliere pare si trovasse “in zona Vip”. Non finisce qui l’indiscrezione: “Non si è visto tra la plebe”.

Sembra proprio che Riccardo abbia solo voglia di viversi serenamente la sua relazione senza dover stare sotto le luci dei riflettori. Ma il pubblico continua a tenerlo in considerazione, tanto che arrivano ancora oggi queste segnalazioni. Ed è per questo motivo probabilmente che Guarnieri potrebbe aver deciso di restarsene nella zona Vip della nave crociera, senza farsi notare più di tanto.