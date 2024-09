Heather Parisi, Verissimo: “Io nonna”, parole surreali e dimenticabili

Heather Parisi è sbarcata a Verissimo, confidandosi con Silvia Toffanin, rilasciando una serie di dichiarazioni dimenticabili. Prima si è lanciata in una serie di elogi melliflui verso la conduttrice, poi ha dichiarato che sta vivendo un momento molto positivo a livello personale. Gran merito a tale stato di benessere lo attribuisce al marito Umberto Maria Anzolin, con la quale è legata da quasi 20 anni. “Sto bene, per me è un bel momento. Ho trovato la spiritualità. Mio marito Umberto mi sta aiutando, lui mi ha dato serenità interiore”, ha sottolineato la coreografa statunitense. Avrà pure un difetto questo uomo? Per la moglie a quanto pare no: “In 20 anni, mai una lite dura, forse una volta in due decenni non ci siamo parlati per… 1 minuto e 40 secondi”.

Spazio poi al tema caldo del momento: in che rapporti è con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, che a breve partorirà un maschietto? La ragazza, fidanzata di Ultimo, in tempi non sospetti ha dichiarato che è da anni che non vede e non parla con la madre. Da quando è rimasta incinta è circolata l’indiscrezione inerente al fatto che la Parisi non vorrebbe conoscere il nascituro. Heather ha smentito, ma alcuni passaggi hanno lasciato parecchio a desiderare.

“Se mi pesa essere lontana dalle mie prime due figlie? Mhh, ora sono donne. Poi conta la qualità del tempo che si trascorre con le persone, non la quantità”, ha detto la coreografa (quanta retorica!). Quindi ha aggiunto: “Se mi sento in colpa per qualcosa? No”. Heather ha sostenuto che quando è nata la secondogenita Jacqueline ha lasciato perdere il lavoro. Ma è contenta o no di accogliere un nipotino? “Io diventerò nonna, sììì! Diventare nonna è una sensazione meravigliosa”.

E ancora: “Poi per il gossip la nonna non dovrebbe essere la protagonista, dovrebbero esserlo la mamma, il papà e il bimbo. I giornali devono smetterla di dire bugie. E questi influencer devono smetterla di mettermi in bocca parole che non ho mai detto. I miei avvocati si stanno divertendo tantissimo”.

La coreografa americana ha poi attaccato duramente, pur senza nominarla, Francesca Fagnani, che l’ha intervistata lo scorso anno: “L’anno scorso una giornalista insisteva con domande invadenti, questa persona faceva di tutto per mettermi in difficoltà, non voleva farmi sentire serena. A quel punto allora ho glissato su alcune domande e mi hanno dato della bugiarda”. L’intervista è quella rilasciata a Belve. Le parole della Parisi innescarono la dura risposta della figlia Jacqueline sui social. Cosa accadde? Fagnani chiese un commento alla danzatrice su Ultimo, lei rispose con un sarcastico “Ultimo chi?”. Jacqueline su Instagram sbottò, raccontando di non vedere la madre da anni e invitandola a non parlare più di lei.

“Se davvero non voglio conoscete mio nipote? Non è vero, chi scrive vuole solo creare odio. Certo che lo voglio conoscere. La gente non deve credere alle zecche. Mi dispiace che Jacqueline ci è rimasta male per le mie dichiarazioni dell’anno scorso, lei ha scelto di dire alcune cose sui social. Io sono diversa, io ho avuto rispetto per i miei genitori. Io non ho nessuna intenzione di raccontare quando vedo i miei figli. Sono affari nostri”, ha concluso la Parisi.

Forse la ballerina si scorda che il caso non lo hanno creato i giornali, ma è stata la stessa Jacqueline a far sapere di non avere legami con lei da anni. Fa piuttosto ridere poi il fatto che la Parisi non afferma di non volere essere accostata al gossip e di non volere che si parli del suo privato, poi ce la si ritrova a Verissimo a raccontare i fatti propri. Tutto surreale e dimenticabile, si salvi chi può!