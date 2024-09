Ultimo e Jacqueline via dall’Italia pre parto. Parisi a Verissimo

Ultimo e la sua compagna Jacqueline sono ormai prossimi a diventare genitori. Nei prossimi giorni, difatti, dovrebbe nascere il loro primo figlio. Nelle ultime ore il cantante ha annunciato la sua partenza per andare via dall’Italia tramite un post pubblicato sui social. Con lui, chiaramente, andrà anche Jacqueline. Il tutto avviene proprio mentre la madre di lei, la showgirl Heather Parisi, è invece tornata nel nostro paese. Intanto i fan della coppia hanno iniziato a supporre quale possa essere la loro meta, ipotizzando che la nascita del bambino avverrà appunto all’estero.

Poche ore fa Ultimo ha spiazzato i suoi fan con un annuncio fatto sui social. Il cantante ha difatti pubblicato un post sul suo profilo Instagram ufficiale in cui annunciava di lasciare l’Italia per un po’. Insieme a lui ci sarà anche la compagna Jacqueline, attualmente in dolce attesa. L’artista ha condiviso uno scatto di loro due nel salone di casa, con lui che abbraccia da dietro lei che tiene le mani poggiate sul pancione. In accompagnamento al post c’è una didascalia che recita appunto “Ciao Italia per un po’…”. Le parole sono seguite dall’emoji di un cuoricino rosso.

Di seguito il post pubblicato da Ultimo su Instagram:

Alcuni fan del cantante hanno iniziato ad ipotizzare che la coppia abbia deciso di abbandonare l’Italia per far nascere il bambino all’estero. Nello specifico qualcuno ha supposto che i due possano essere diretti in America.

Di seguito il commento:

In molti follower hanno anche sottolineato come al loro ritorno in Italia saranno in tre.

Ultimo e Jacqueline aspettano nello specifico un maschietto. Il sesso è stato svelato qualche giorno fa con un baby shower, in cui hanno rivelato anche l’iniziale del nome che hanno deciso di dargli. Nello specifico inizierà con la lettera E.

Intanto proprio qualche giorno fa Heather Parisi, madre di Jacqueline, ha fatto il suo ritorno in Italia. La showgirl ha difatti annunciato il suo rientro nel belpaese con un post pubblicato su Instagram, in cui la si vedeva raggiungere il suo parrucchiere di fiducia. Proprio il fatto che la prima tappa non fosse stata casa di sua figlia le ha causato diverse critiche. Lei e Jacqueline, difatti, non si vedono da circa dieci anni ed i fan speravano in un riavvicinamento. Oggi pomeriggio Heather sarà ospite a Verissimo per un’intervista.