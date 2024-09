Katia Follesa e Angelo Pisani boom: “Siamo separati da oltre 1 anno”

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati, non sono più compagni di vita. Voci sulla fine del loro rapporto sentimentale si rincorrevano da tempo: ora sono i diretti interessati a confermarle attraverso un video pubblicato sui loro profili Instagram. Dunque è giunta al capolinea dopo quasi 20 anni la loro relazione, iniziata nel lontano 2006. L’addio non è però stato traumatico, i due ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti. La priorità adesso è continuare a dare serenità alla figlia, Agata, venuta alla luce nel 2010. Altro dettaglio non di poco conto rivelato dai due comici è quello inerente al momento della rottura: è tutt’altro che fresca, si è consumata circa un anno e mezzo fa.

”Io e Angelo ci siamo separati”, ha dichiarato l’attrice 48enne in un video confezionato assieme all’ex fidanzato. Di primo acchito, guardando il filmato, visto il clima scherzoso e rilassato, sembrerebbe di essere innanzi a uno scherzo. Ma non c’è alcuna burla. “Tu stai sempre dietro”, dice sorridendo la Follesa in primo piano. “Sempre dietro, una vita passata così, nelle retrovie”, la risposta di Pisani che sta al gioco. Nonostante l’addio sentimentale i due continueranno a lavorare assieme, segno che sì legame amoroso si è sì sfilacciato, ma che l’affetto e la stima sono rimasti intatti.

“Dobbiamo dirvi due cose importantissime. Partiamo dalla seconda…”, dichiara sempre la Follesa nel video, rivelando che, per quel che riguarda il loro spettacolo, oltre alle due date già previste il 25 e il 26 ottobre al Teatro Lirico di Milano, se ne aggiunge una terza, calendarizzata il 24 ottobre. “Questo ci gratifica tantissimo, grazie!”, evidenzia la comica in merito al successo avuto dallo show.

Spazio poi all’ammissione inerente alla rottura, per nulla fresca: “L’altra cosa che volevamo dirvi è che io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme. Siamo felicemente separati da un anno e mezzo”. L’attrice spiega poi il perché lei e Pisani non hanno mai annunciato la separazione: “Non l’abbiamo detto prima per un semplice motivo, perché non fregava niente a nessuno… Però, siccome ne abbiamo sentite un po’ di tutti i colori, abbiamo detto: ‘Ma facciamo che lo diciamo noi?’”. Anche in questo caso non è mancata una gag. “Che cosa dobbiamo dire…?”, domanda il comico. “Che ci siamo separati”, chiosa l’ex compagna.

A marzo 2023, la Follesa era stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, spiegando che non si sarebbe sposata. Se la matematica non è un’opinione, in quel periodo già la love story con Pisani stava scricchiolando pesantemente, forse era persino già conclusa. Il fattore positivo è che la fine della relazione non si è consumata a suon di colpi bassi e tiri mancini.