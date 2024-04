Katia Follesa, la verità sulla crisi con Pisani: “Mai smentito niente”

Recentemente il settimanale Oggi ha diffuso la notizia di una presunta crisi tra Katia Follesa ed Angelo Pisani. In merito era arrivata la smentita della comica su Diva e Donna. Tuttavia, stando alle sue recenti dichiarazioni, Katia non avrebbe mai smentito nulla. Scopriamo quindi come stanno realmente le cose.

Dopo 25 anni trascorsi insieme l’amore tra Katia Follesa ed Angelo Pisani sarebbe arrivato al capolinea. Ad affermarlo è stato il settimanale Oggi. Nelle ultime ore la notizia era stata tuttavia smentita.

Su Diva e Donna, difatti, si può leggere:

Tutto falso. Io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce.

Queste parole non sarebbero però mai state pronunciate dalla comica e conduttrice. Follesa ha difatti affermato di non aver mai smentito nulla. Parlando con TvBlog ha difatti dichiarato di non aver mai rilasciato dichiarazioni a riguardo e di preferire non parlare della sua relazione con Pisani.

Di seguito quanto detto da Katia in merito:

Non ho smentito niente, non ho affrontato il tema, non abbiamo rilasciato dichiarazioni né io né Angelo. Sono tutte notizie inventate, vecchie interviste mescolate, un puzzle inenarrabile. Non abbiamo risposto volutamente.

Lei ed Angelo, quindi, preferirebbero non parlare dell’argomento e mantenere la privacy circa la loro vita privata.

Su TvBlog la comica ha spiegato anche le motivazioni di tale scelta:

Non ha senso che la gente voglia sapere se Katia Follesa e Angelo Pisani stanno ancora insieme o si sono lasciati. Non siamo Totti e Ilary. È un terreno delicato, non ne parlo.

La storia d’amore tra Katia Follesa ed Angelo Pisani

Katia Follesa ed Angelo Pisani sono ufficialmente una coppia dal 2006. Insieme hanno avuto una bambina, Agata, nata nel 2010. In un’intervista con il Corriere della Sera la comica aveva già parlato di come la loro relazione avesse avuto dei momenti difficili.

Questo quanto disse all’epoca in merito:

Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa. Però poi è tornato per restare.

Da qualche anno i due hanno due case separate dove andare nei momenti di crisi o bisogno. La decisione è stata presa soprattutto per evitare di turbare o creare problemi alla loro figlia Agata.