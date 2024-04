Katia Follesa: è finita con Angelo Pisani? Arriva la sua risposta

A inizio aprile erano circolate voci sulla fine della storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani. Il retroscena era stato lanciato da Oggi, che riportava che i due avevano passato la Pasqua separati. Vista anche la crisi che la coppia aveva avuto nel 2022, la notizia sembrava quasi essere ufficiale. Invece la Follesa ha appena rilasciato un’intervista in cui ha commentato il rumor e lo ha prontamente smentito.

Quella tra Katia Follesa e Angelo Pisani è una delle love story più note nel mondo della comicità italiana. I due fanno coppia dal lontano 2006 e dal loro amore è nata anche una figlia, Agata, nel 2010. Quando li si vede in tv sembrano più affiatati che mai e sembravano esserlo anche nel privato, tanto da decidere di portare in scena insieme uno spettacolo sul loro rapporto.

Nonostante questo, la loro relazione non è mai stata immune da crisi, un po’ come tutte. Dopo la terapia di coppia del 2020, in molti ricorderanno la rivelazione fatta nel 2022. I due confessarono di litigare spesso e di aver deciso – per questo – di vivere in case separate.

La smentita a Diva e Donna

Forse proprio per questo, quando a inizio mese era uscita la voce di una possibile rottura tra i due, in molti avevano dato la notizia per certa. Oggi aveva svelato che, a seguito di vari periodi di alti e bassi, la coppia aveva scelto di passare la Pasqua separati, per questo la Follesa era volata a Londra con la figlia.

Ora però, raggiunta da Diva e Donna, la comica ha rotto il silenzio sul caso, smentendo prontamente tutti i rumors.

È del tutto falso! Questa cosa è assolutamente inventata

Rispondendo al settimanale diretto da Angelo Ascoli, Katia ha rivelato che insieme al suo compagno Angelo ironizza sulla presunta rottura, leggendo tutti i pezzi che riportano la presunta crisi:

Da giorni io e Angelo ci stiamo ridendo sopra, questa cosa da una parte ci entra e dall’altra ci esce […] Anche adesso, siamo insieme e ci stiamo ridendo sopra, perché questo è quello che possiamo fare

La 48enne con queste parole mette definitivamente a tacere le voci che vedrebbero vicina la separazione tra lei e Pisano e lo fa con ironia dimostrando, come già aveva fatto in passato, che ci sono molti modi di vivere l’amore.

Come accennato infatti, già da qualche anno i due comici hanno deciso di vivere in case separate. Questa scelta però non sembra aver portato la coppia ad un allontanamento ma anzi ha fatto crescere il legame familiare. Anche la figlia Agata aveva subito accettato la cosa e adesso, aggiunge la Follesa, è una ragazza serena che fortunatamente non ha sofferto a seguito del rumor lanciato da Oggi: