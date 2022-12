In una nuova intervista uscita in mattinata sul Corriere e firmata Chiara Maffioletti, Katia Follesa e Angelo Pisani, due fra i più noti comici della storia di Zelig, hanno raccontato senza filtri gioie e dolori dell’essere una coppia, compresa una profonda crisi che tempo fa hanno passato.

Prima di tutto, Katia Follesa ha spiegato un retroscena rimasto ancora inedito, ovvero il modo in cui lei e il suo attuale compagno si sono conosciuti e innamorati. Tutto è nato, a quanto pare, dall’insistenza di lei, che prima di iniziare con la carriera da comica faceva tutt’altro, lavorava infatti in una holding finanziara. Quando l’ha visto per la prima volta in tv, Katia ha subito capito che in quel ragazzo c’era qualcosa di interessante. Ecco il suo racconto:

“Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo.”

Lo stesso Pisani, a proposito, ha aggiunto che subito dopo l’inizio della sua esperienza a Zelig qualcosa è cambiato. Se prima era un signor nessuno, quando è salito sul palco la sua fama ha iniziato ad aumentare, fino ad attirare anche un nutrito pubblico femminile. Tra le sue fan più sfegatate ci sarebbe stata molto presto anche la Follesa. A proposito, Pisano racconta:

“Fino a poco prima studiavo all’università, avevo una fidanzata… da un mese all’altro è arrivato Zelig: avevo di colpo l’interesse di una serie di donne, qualche soldo in più e la popolarità.”

I due stanno insieme ufficialmente dal 2006 (“Capisci che è troppo tempo?” scherza la Follesa), quasi 17 anni nel corso dei quali, va detto, non tutto è andato come forse si sarebbero aspettati. Ad aiutarli in questo lungo percorso di coppia insieme ci sono state “la saggezza e la terapia”, che pure non sono bastate per allontanare nuvoloni neri che ad un certo punto sono apparsi all’orizzonte.

C’è infatti stato un momento in cui Katia Follesa e Angelo Pisani hanno vissuto una loro profonda crisi di coppia. C’è stato un periodo in cui i due hanno scelto di separarsi per il loro bene, per poi tornare ad amarsi forse persino più di prima. Katia Follesa a proposito racconta:

“Per sfinimento: non avevamo più le forze di rimettere in piedi la nostra relazione. Oggi è un errore che non commetteremmo più. Anche in quel caso, siamo stati separati in modo anomalo: uscivamo comunque insieme, facevamo le vacanze insieme… dopo un po’ abbiamo deciso di riprovarci.”

Un po’ come Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, tra l’altro, anche loro due hanno deciso di trovare i loro spazi scegliendo una vera e propria casa di riserva. I due raccontano:

“È una via che stiamo praticando. C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno.”

A fine intervista, infine, la coppia ha parlato della possibilità del matrimonio, che non è per il momento ancora stato celebrato. Il motivo Katia Follesa l’ha spiegato in questi termini:

La proposta è arrivata per ben due volte. Ma ci sono stati due incidenti di percorso. Li sto chiamando così Angelo. No, mi sa che questo matrimonio non s’ha da fare.”

Quali siano questi incidenti di percorso non è dato sapere. Quello che conta, in ogni caso, è che siano entrambi felici così.