Sconsolata torna a Zelig e si confida: “I rapporti con Bisio oggi”

La comica Anna Maria Barbera, nota ai più con il nome del personaggio Sconsolata, ha rilasciato un’intervista esclusiva e originale, usando il suo eloquio particolare, a Tv Blog. L’attrice ha ripercorso le tappe della sua carriera, ha spiegato cosa ha significato e ancora oggi rappresenti Zelig per lei e ha parlato dell’irriconoscenza della Tv nei suoi confronti.

Per prima cosa la Barbera ha detto che la sua ‘Sconsy’ non è pronta ad andare in pensione, perché il pubblico la ama ancora molto e perché ha ancora tanto da dire, A chi sostiene che è un personaggio antico, passato di moda, risponde: “Datato è quel pensiero che ritiene il Pubblico incapace di distinguere e cogliere, prima dei famosi addetti ai lavori, quanto il mio personaggio anticipa.”

A breve la vedremo calcare il palco del teatro Arcimboldi, al fianco di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Per Anna Maria, cosa significa tornare a Zelig, il programma che le ha dato successo e popolarità? E più precisamente cosa rappresenta per lei questa trasmissione? Presto detto: un senso di appartenenza e un incontro col pubblico, col quale cercare di ridere insieme nonostante il periodo storico che stiamo vivendo tra Pandemia, Guerra in Ucraina e crisi economica.

L’attrice de “Il Paradiso all’improvviso” ha anche raccontato che la tv è stata piuttosto irriconoscente con lei, anche se per fortuna il suo telefono non ha mai smesso di squillare. La Barbera si è così impegnata molto a teatro. Durante l’intervista, quando le è stato chiesto se nella tv odierna ci sia poco spazio per la sua comicità, ha dichiarato:

“Se non mi sta dileggiando intanto la ringrazio per l’attribuirmi tale proprietà, ma penso lo spazio ci sia e lo abbiamo visto con chi ha saputo porsi e imporsi all’attenzione di chi avrebbe il compito di portare al Pubblico gli interpreti che elegge. Nel mio caso, poco incline alle dinamiche promozionali, non ho visto riconoscere le capacità dunque l’utilizzo, di una persona oltre il personaggio, con la sua professionalità.”

Spazio poi al suo rapporto con con Bisio e Vanessa Incontrada. Come è cambiato nel tempo? Si sono frequentati al di fuori dei set tv? “Pur non frequentandoci, con loro come con tutti si resta compagni di quel viaggio televisivo e sul Palco la Vita scorre non detta con l’emozione di chi si ritrova”.

Per concludere Sconsy, ha rivelato di avere una canzone pronta per Sanremo e che le piacerebbe molto recitare in una fiction, e dedicarsi di più al suo lavoro di attrice. Il suo sarebbe un ritorno alla recitazione visto che è stata già protagonista di parecchie pellicole, dai Cinepanettoni, al film con Leonardo Pieraccioni