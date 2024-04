Katia Follesa e Angelo Pisani: è finita. Pasqua separati, il rumor

Katia Follesa e Angelo Pisani fanno coppia ormai da 2o anni e nell’ultimo periodo anche nella vita professionale, dato che portano a teatro uno spettacolo insieme. Già tempo fa avevano dichiarato di aver avuto importanti problemi e che solo in parte erano riusciti a risolverli. Ora sembrano essere giunti ad un punto di non ritorno.

I conoscenti e gli amici fanno sapere che la storia sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Il settimanale Oggi ha rivelato che per Pasqua la coppia non è stata insieme. Angelo è rimasto da solo a Roma, mentre Katia è volata a Londra con la figlia Agata ed hanno passato le festività con Alessia Marcuzzi. Ciò ha creato sospetto e confermerebbe le voci che circolano già da un po’.

Qualche anno fa, in un’intervista, la coppia aveva rivelato che nel 2020 sono stati in terapia proprio per risolvere alcuni problemi. La soluzione l’avevano trovata nel dividersi in due appartamenti diversi. Quindi, seppur non ufficialmente, Angelo e Katia già sono separati da un bel po’.

Ma i rapporti tra i due a prescindere vanno a gonfie vele, sono buoni amici e soprattutto cercano di mantenere il clima sereno per la figlia Agata. Gli amici infatti fanno sapere: “Si è spenta la passione sono ancora vive l’amicizia, la stima e l’enorme affetto che li lega“.

La crisi del 2022: la rivelazione

In un’intervista di dicembre 2022, entrambi avevano rivelato di aver passato un momento molto duro. I due litigavano spesso e non c’era più la coppia, ma la famiglia. Nonostante ciò continuavano ad uscire tutti insieme ed anche a fare pranzi e cene e vacanze. Ma ciò che mancava era l’intimità. Così hanno deciso di vivere in case separate. In quell’occasione avevano poi pensato di riprovarci e la passione è tornata. Nonostante tutto hanno deciso di non ritentare con la convivenza.

Avranno supposto che questo fosse il modo migliore per far continuare la storia ma sembra che non abbia funzionato: dopo tanti anni sono arrivati ad un punto di non ritorno.