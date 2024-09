Belen ufficializza il nuovo fidanzato (foto): lui reagisce con un “Sos”

Belen Rodriguez non pensa più a Stefano De Martino e non è nemmeno confusa a tal punto da aver lasciato l’ultimo compagno, come qualcuno ha sostenuto di recente. Nei giorni scorsi c’è chi ha assicurato che la modella argentina avesse avuto una poderosa litigata con Angelo Edoardo Galvano, l’ingegnere di origini siciliane che è al suo fianco da qualche mese, e che la coppia fosse scoppiata. I diretti interessati non hanno mai commentato le indiscrezioni. Forse la lite c’è stata, forse no, ma quel che è certo è che non c’è stato alcun addio sentimentale. In questo momento Edoardo si trova a Milano proprio con la Rodriguez e, tra l’altro, continua a lasciare zuccherosi commenti sotto ai post Instagram della fidanzata.

I messaggi dolci dell’ingegnere Galvano

“Sos mi muneca hermosa (Sos mia bella bambolina, ndr)”, ha commentato Galvano sotto all’ultimo album di foto postato dalla Rodriguez che, a sorpresa, per la prima volta, ha inserito negli scatti anche un’istantanea proprio dell’ingegnere. Una sorta di ufficializzazione della relazione. Fino ad ora i due, infatti, erano stati immortalati assieme dai paparazzi, ma mai Belen si era mostrata con l’uomo di sua iniziativa. Ora sì, segno che la storia continua e che si fanno passi in avanti. E De Martino? Capitolo chiuso, pare. Stavolta non sembra davvero esserci spazio per un clamoroso ritorno di fiamma.

La foto di Galvano postata da Belen

Di recente il conduttore campano ha dichiarato che con l’ex moglie ha buoni rapporti (i due sono costretti a sentirsi per la gestione del loro figlio, Santiago). Belen, per ora, non ha confermato ma nemmeno smentito le parole dell’ex marito che, si ricorda, è stato pesantemente attaccato dalla modella argentina lo scorso anno. In una vulcanica intervista a Domenica In, lei lo ha accusato di averla tradita ripetutamente e di essere fuggito dal matrimonio data quando è stata colpita dalla depressione. Sembra che ora sia tornato il sereno, vale a dire che sarebbero stati recuperati i rapporti civili.

Per quel che invece riguarda la situazione sentimentale di De Martino, nessuna love story seria in vista. Si mormora che sia concentratissimo sul lavoro. A proposito, l‘avventura ad Affari Tuoi è partita bene.