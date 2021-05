Caso Volpe/Parli, ‘apnea’ d’Urso, lite Gregoraci: le 20 news della settimana

By

News, gossip e dintorni…

Delicato e clamoroso patatrac in casa Adriana Volpe – Roberto Parli. Lui, via social, ha accusato l’ex moglie di far girare un uomo nudo davanti alla loro figlia Giselle, 9 anni. La conduttrice ha tagliato corto: “Roberto ha gravi problemi”. Parli ha rimosso tutto e ha chiesto scusa, ma ormai la frittata era fatta. Un vero e proprio psicodramma!

Serena Enardu è tornata a parlare di Pago: nessun ritorno di fiamma, né ora né mai. “Non ha senso riprovarci, sarei una scassamin…a”, ha chiosato l’ex tronista.

Prosegue invece la soap opera Can Yaman-Diletta Leotta: fuga romantica a Capri…

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono ancora una coppia: i due, prendendo tutti in contropiede, sono riapparsi insieme su Instagram affiatati come non mai. Auguri!

Carla Fracci, addio! Morta a Milano l’étoile. La piange l’Italia, la piange tutto il mondo: se ne va un’icona globale, una leggenda. Rip!

Grave lutto per Dayane Mello: dopo aver pianto nei mesi scorsi la morte del fratello Lucas, la modella brasiliana sta ora patendo per la scomparsa della madre Ivon, vinta da un cancro.

Bugo, per lo scherzetto che Morgan gli fece al Festival di Sanremo 2020, ha chiesto un maxi-risarcimento. Si sussurra che la cifra si aggiri attorno ai 240mila euro.

Asia Argento è tornata a parlare di Fabrizio Corona descrivendo che cosa la leghi all’ex re dei paparazzi. Si tratta di un legame di “anime affini”. Chiaro?

Voci d’oltremanica assicurano che il parto di Mehan Markle, la duchessa ‘ribelle’, sia ormai imminente. “Questione di giorni”, dicono…

Dramma nel dramma a Mottarone: un collaboratore di Mediaset, mentre era sul luogo della tragedia in cui hanno perso la vita 14 persone, è stato colpito da un malore ed è deceduto a sua volta.

Cronache televisive…

Bufera sulla Partita del cuore: Aurora Leone e Ciro Priello dei The Jackal hanno accusato il direttore generale della Nazionale Cantanti di un episodio di sessismo. Molti artisti, tra cui la ‘colonna’ Eros Ramazzotti, hanno disertato il match. Pecchini ha querelato i The Jackal: dal ‘cuore’ al tribunale è un attimo.

Furibonda lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi: quest’ultima è uscita da un set per uno show Mediaset con un diavolo per capello.

Barbara d’Urso, il futuro si fa sempre meno roseo: Dagospia assicura che non solo Mediaset ha deciso di tagliare dal prossimo palinsesto Live – Non è la d’Urso, ma probabilmente pure Domenica Live subirà la medesima sorte. Insomma, c’è una elevata percentuale che ‘Lady Cologno’ sia fatta fuori dalla domenica della rete ammiraglia del Biscione. Che smacco!

Chi invece gode di ottima salute ‘televisiva è Paolo Bonolis che ha rinnovato con Mediaset la quale punterà ancora molto sull’istrione romano.

Piove sul bagnato per Tommaso Zorzi: Mediaset, dopo aver chiuso Il Punto Z per ascolti deludenti, pare che abbia deciso pure di archiviare il progetto che avrebbe dovuto portare in prima serata l’influencer su Italia Uno. Che Tommy abbia corso troppo?

Grazie tante e arrivederci, firmato Pupo. Il cantante ha fatto sapere che non farà più l’opinionista del GF Vip: “Mi è piaciuto molto ma torno alla mia prima passione. Non sarò al fianco di Signorini a settembre”.

Sempre restando in tema di reality e Canale Cinque, si sussurra che Ilary Blasi l’anno prossima rivoluzionerà L’Isola dei Famosi. In effetti quest’anno è stata L’Isola degli sbadigli. Buon fortuna!

Altro ‘rumoroso’ no è quello che Amadeus ha rifilato alla Rai per Sanremo 2022: “No, non ci sarò. Se invece dovessero offrirmi l’Eurovision ci penserei, mi piacerebbe”.

Don Matteo fa il colpaccio: a fianco di Terence Hill arriva il divo ‘nostrano’ Raoul Bova.

Fedez-Rai, è guerra aperta: piovono querele e ci si vede in tribunale. Amen!