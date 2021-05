Grande Fratello Vip 6, Pupo rinuncia al ruolo di opinionista: il motivo

Si pensa già al Grande Fratello Vip 6 e mentre Alfonso Signorini e la sua squadra hanno iniziato a mettere insieme i possibili nomi del nuovo cast, qualcuno si è chiamato fuori dalla nuova edizione. Pupo non sarà più opinionista del GF Vip: il cantante ha deciso. Sebbene si sia divertito in questi anni accanto al conduttore commentando le vicende della Casa, adesso ha voglia di dedicarsi al suo grande amore: la musica. Per una parte di pubblico forse questa notizia suonerà come una fortuna, perché Pupo negli anni si è fatto dei nemici, per così dire, tra gli spettatori del reality show. Non tutti hanno riso della sua ironia, non tutti hanno concordato con le sue obiezioni e i suoi commenti. Ma dall’altra parte c’è sempre chi pareggia i conti e magari sarà dispiaciuto di questa separazione.

Pupo ha annunciato che non sarà più nel cast del GF Vip in una intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale e ripresa da TvZoom. Il cantante ha spiegato che in tanti gli stanno domandando se ci sarà ancora nella nuova edizione o meno. Domande che gli arrivano non solo dalla gente, ma pare anche dagli addetti ai lavori. A lui piacerebbe molto e non lo ha nascosto, perché è stata per lui un’esperienza straordinaria. Essere opinionista e lavorare al fianco di Alfonso Signorini gli è piaciuto molto, lo ha arricchito e sorpreso. Ma stavolta c’è qualcosa gli impedirebbe di accettare.

“Questa volta per me è più complicato – ha dichiarato –. C’è di mezzo la mia prima passione, la musica”. Pupo ha spiegato perché rinuncia al GF Vip: nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarà impegnato con i concerti: dovrà recuperare tutti quelli annullati a causa della pandemia. Poi ce ne saranno di nuovi da organizzare. Sarà molto impegnato e in giro per l’Italia, per questo non sarebbe semplice garantire la sua presenza in studio, soprattutto per due serate a settimana.

Sarebbe ancora peggio nel caso di un prolungamento come è successo con la quinta edizione. Insomma, tutti motivi per i quali sente di dover rinunciare: Pupo non sarà opinionista al Grande Fratello Vip 6. Tuttavia lui lo ha definito un arrivederci e non un addio: è evidente che il ruolo gli piaccia e il reality lo diverta, per questo spera di poter tornare un domani.