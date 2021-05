Serena Enardu si confida a bocce ferme: come sta oggi e il capitolo Pago

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, ex protagonista di Temptation Island Vip nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, nelle scorse ore ha concesso una lunga chiacchierata ai suoi fan di Instagram, tornando a parlare di Pago, al secolo Pacifico Settembre, cantante con il quale ha condiviso una tormentata love story giunta definitivamente al capolinea lo scorso marzo. Dopo vari tira e molla, molti dei quali andati in mondo visione, i due sardi hanno deciso di dire basta, in modo risoluto e deciso. Ognuno per la propria strada. Un ritorno di fiamma è un’opzione concreta oppure no? Pare proprio di no. A spiegare il perché la relazione ha poche – se non zero – chance di riprendere quota ci ha pensato la stessa Enardu.

Innanzitutto Serena ha sottolineato che la love story con Settembre è stata la “storia più importante” della sua vita. E oggi? Come sta? Come sta affrontando la rottura? “La vivo con serenità. Ci abbiamo provato e riprovato ma quando le cose non funzionano bisogna dire basta”, ha sostenuto l’ex tronista di UeD, aggiungendo che se non si recide il ‘cordone ombelicale’ con fermezza si rischia di diventare degli “scassaminc…a” per quella persona. Anche perché, chiosa sempre la Enardu, le “persone non si cambiano” e “viceversa”. Insomma, se qualcuno sperava che si potesse a breve assistere ad un colpo di scena, con tanto di ritorno in love, si metta il cuore in pace. Non c’è alcuna ri-unione in vista.

Serena Enardu e la vita da single

L’ex gieffina ‘vip’ ha poi ribadito di essere single e che al momento non ha assolutamente l’intenzione di cercarsi un partner. “Voglio stare da sola, ci sto bene. Potrei anche restare single a vita”, ha detto, aggiungendo poi che i corteggiatori non le mancano. Tuttavia in questo momento non ha bisogno di vivere una nuova relazione a tutti i costi. Anche perché c’è molta “vita oltre il rapporto d’amore”. Certo si “soffre ma c’è il resto della vita, che è anche ‘altro'”. Come già fatto in passato Serena ha sostenuto che la soddisfazione di una donna o di un uomo non può soltanto prescindere da un legame sentimentale. Senza dubbio l’amore per un’altra persona è importante ma non può essere tutto: questo il succo del ragionamento fatto dalla sarda.

Capitolo nuova canzone di Pago: l’ha ascoltata? “Non l’ho sentita perché non la voglio sentire, ma so che è molto bella”, ha concluso l’ex tronista.