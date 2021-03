Serena Enardu e Pago: “Non ce l’abbiamo fatta”, arriva l’addio definitivo

Tra Serena Enardu e Pago è finita. Ad annunciare la rottura definitiva è stata l’influencer sarda, la quale è tornata a parlare della sua vita sentimentale attraverso il suo profilo Instagram. Ha ammesso di aver ricevuto tantissime domande riguardanti il rapporto con il cantante. Proprio perché non ha intenzione di passare per quella che sfrutta i social per farsi pubblicità attraverso la sua vita privata, ha voluto ufficializzare che ormai da tempo è single. Non ha aggiunto altro. Lei stessa ha precisato di non volerlo fare, in quanto non ha voglia di citare persone che non vogliono essere citate.

Scendendo nel dettaglio, ha dichiarato: “Non voglio rovinare la carriera di nessuno facendo dei gossip. Vorrei che questo argomento fosse chiuso”. E riferendosi al momento in cui ha condiviso con i suoi fan la notizia sul riavvicinamento con Pago, Serena ha affermato: “Mi dispiace di aver fatto quella Storia, tempo fa, in cui vi coinvolgevo in un ritorno”. La Enardu ci ha tenuto a sottolineare che entrambi ci hanno provato in tutti i modi a far funzionare il loro rapporto: “Non ce l’abbiamo fatta”. A un certo punto, secondo l’influencer sarda, è necessario rassegnarsi.

Ha concluso il messaggio, ribadendo di essere single. E così vuole stare. I fan, che vorrebbero rivederla a fianco a Pago, dovranno inevitabilmente farsene una ragione. Una lunga storia travagliata quella che ha condiviso con il cantante. Alla fine si sono sempre ritrovati, ma ora sembra essere arrivata la rottura definitiva. Lo scorso mese di gennaio, la stessa Enardu rivelava al pubblico che la segue di essersi riavvicinata a Pacifico Settembre. Dopo aver preso parte a Temptation Island Vip, la coppia ha tentato di ritrovare la serenità, senza però riuscirci più di tanto.

Ed è stato in questo periodo che Pago ha deciso di diventare un concorrente del Grande Fratello Vip 4. In questa circostanza, è tornata sul piccolo schermo anche Serena, la quale è entrata nella Casa più spiata d’Italia per riconquistare il cantante. La sua mossa è stata duramente criticata, ma le ha permesso di tornare tra le braccia di Pacifico. Da questo momento ci sono stati solo tira e molla, che poi arrivare alla rottura. Il riavvicinamento di gennaio, probabilmente, per loro ha rappresentato l’ennesima conferma che la relazione ormai non funziona più. Ed ecco che la Enardu ora è ufficialmente single!