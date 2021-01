Serena Enardu, ritorno di fiamma con Pago e poi: “Riavvicinamento soft”

La bella influencer sarda ha dato una comunicazione importante sui social in merito al rapporto con il suo ex fidanzato…

La loro è una storia lunga e travagliata fatta di amore ma anche diversi alti e bassi che li hanno portati più volte a prendere strade diverse ma, alla fine, si sono sempre rincontrati. Stiamo parlando di Serena Enardu e Pacifico Settembre, in arte Pago. A questo proposito la bella influencer sarda ha pubblicato nelle proprie Instagram stories dei video in cui ha spiegato l’attuale rapporto con il cantante. La Enardu ha ammesso che tra di loro è in corso un riavvicinamento.

Il loro percorso è stato molto travagliato negli ultimi anni. In primis a causa dell’esposizione mediatica che il loro ruolo di personaggi pubblici li costringe a sopportare. Dopo aver partecipato a Temptation Island per valutare la portata della loro storia d’amore, i due avevano scelto di rompere la loro relazione. Serena poi aveva deciso di riprendersi il suo Pago entrando nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Da lì un riavvicinamento che non fu però tutto rose e fiori. Soprattutto nel momento in cui era iniziata a circolar voce su un presunto flirt con un ex corteggiatore Alessandro Graziani.

Tra tira e molla continui alla fine i due avevano deciso di prendere strade diverse. Lo stesso Pago aveva rilasciato delle interviste, una delle quali proprio a Chi, in cui aveva ammesso di voler trovare l’amore vero ma che la linea di confine tra lui e Serena ormai era stata tracciata. Evidentemente questi confini non erano poi così netti. Infatti, lo stesso Pago aveva ammesso di non aver troncato del tutto i contatti con lei ma di averci messo una pietra sopra. Pacifico Settembre aveva dichiarato di aver trovato con la ex tronista di Uomini e Donne semplicemente un dialogo civile. La stessa Enardu aveva manifestato il suo dolore per la separazione.

Detto fatto però, nelle ultime ore Serena ha voluto spiegare l’evolversi del rapporto con Pago. A quanto sembra tra i due ci sarebbe un “riavvicinamento soft”. I due hanno deciso di non etichettarlo. L’influencer sarda ha spiegato che cercheranno di preservarsi dall’esposizione mediatica non per nascondersi ma per privacy. Queste sono le parole di Serena riportate anche da Isa e Chia:

“Io e Pago è un pochino che abbiamo riniziato ad avere un contatto. Anzi, proprio iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo. Perché è un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe evolvere e salvare un rapporto che è fondamentale”.

Serena Enardu ha anche spiegato che i due hanno cercato di stare lontani l’uno dall’altra senza tuttavia mai riuscirci. Per questo motivo hanno capito di essere legati da qualcosa di molto forte e di star cercando un modo che possa aiutarli a stare bene insieme. Inoltre nelle sue Instagram stories ha anche messo in chiaro che né lei né Pago hanno mai strumentalizzato la loro storia d’amore al fine del successo.