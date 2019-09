Temptation Island Vip, Serena ha tradito Pago? Il gesto di lui spiazza

Temptation Island Vip, Pago torna sui social: Serena Enardu l’ha tradito? Il gesto non passa inosservato

Pare che Serena Enardu e Pago ci regaleranno non pochi colpi di scena in questa seconda edizione di Temptation Island Vip. Ebbene questa potrebbe essere una delle coppie che vedremo in crisi. Già vi abbiamo anticipato che l’ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare alle emozioni all’interno del villaggio delle fidanzate. In particolare, un video di anticipazioni condiviso dalla pagina ufficiale del reality su Instagram mostra la Enardu molto vicina al tentatore Alessandro. Ed ecco che ora ad anticipare qualche colpo di scena ci pensa lo stesso Pago. Scendendo nel dettaglio, quest’ultimo sembra già aver lasciato il programma. Infatti, in queste ultime ore è possibile vedere un video in cui il cantautore, nel suo stesso profilo Instagram, guida la sua auto e canta sulle note del brano La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Ma è una frase da lui scritta nel corso del filmato a portare a pensare che Serena l’abbia tradito all’interno del reality delle tentazioni.

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip: le parole e il gesto del cantautore spiazzano

“Ricorda un uomo a volte va perdonato, ma anche una donna?” Pago scrive questa domanda sul suo video, che lo ritrae mentre è in viaggio con la sua auto. Ma non solo, a stupire è anche un gesto del cantautore. Quest’ultimo fa il segno delle corna con la mano. Cosa vorrà dirci Pago? Serena l’ha tradito all’interno del villaggio delle fidanzate? La vicinanza con il tentatore Alessandro non è una novità, visto che è già stato anticipato dallo stesso programma sui social. Ma l’ex tronista potrebbe davvero essere arrivata a commettere uno sbaglio così forte? Ricordiamo che i due stanno insieme da sette anni e hanno scelto di prendere parte alla trasmissione per dare una scossa al loro rapporto.

Temptation Island Vip anticipazioni: Serena Enardu si lascia andare

Mentre Pago, nella presentazione ufficiale, si è detto sicuro del rapporto che ha con Serena, quest’ultima ha fatto intendere di aver bisogno di una vera e propria scossa. Pertanto, la Enardu sembra aver deciso di mettersi completamente alla prova in questa nuova esperienza, che indubbiamente ci regalerà non pochi colpi di scena!