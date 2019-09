Temptation Island Vip, Serena stregata da Ale: già crisi con Pago? Il gesto (Video)

Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip 2: una coppia seguitissima

Abbiamo conosciuto Serena Enardu a Uomini e Donne come una donna determinata e sicura di sé stessa, e ce la siamo ritrovata un po’ di anni dopo, una volta finita la storia d’amore con Giovanni Conversano, tra le braccia del bello e simpatico Pago, cantautore che a Temptation Island Vip 2 assieme alla sua compagna ci darà un bel po’ di soddisfazioni. Sì, perché entrambi hanno voluto partecipare al reality show per dare uno scossone al loro rapporto ed è normale a queste condizioni mettersi in gioco in tutto e per tutto con i tentatori e le tentatrici. Ecco perché il video che è stato pubblicato da poco sulla pagina di Temptation Island Vip ci sorprende ma fino a un certo punto.

Temptation Island Vip, Serena stregata dal suo tentatore Alessandro? Un video inequivocabile

Nel filmato si vede la Enardu prima dare un 11 alla sfilata in costume del suo tentatore Alessandro (come se Pago fosse da meno in quanto a bellezza…), poi sfogarsi col ragazzo e dire apertamente di volersi liberare di tutti i blocchi che ha, di aver trovato compatibilità anche nei contenuti e quindi di essere in sintonia con lui che a sua volta ha confermato di trovarsi bene; il video si conclude con un gesto che a Pago non piacerà per niente, visto che la Enardu, un po’ a sorpresa, bisogna dirlo, si è lasciata prendere in braccio da Ale che poi ha cercato di buttarla in acqua.

Serena e Pago si lasceranno? Ancora troppo presto per dirlo

Non sappiamo cosa succederà nel corso delle puntate ma ci sembra azzardato scommettere sul fatto che Serena e Pago si lasceranno perché la coppia ci è sempre sembrata super rodata e molto probabilmente Serena ha solo deciso di lasciarsi andare per mettersi alla prova. Staremo a vedere a questo punto se le nostre impressioni sulla relazione erano giuste oppure no!