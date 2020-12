Pago si confida: Sanremo e la verità sulla situazione con Serena Enardu

Il cantante sardo in un’intervista a Chi ha raccontato come stanno le cose con la Enardu e ha parlato del suo sogno nel cassetto, il Festival con Amadeus nel 2021

Pacifico Settembre, in arte Pago, è reduce dall’esperienza a Tale e Quale Show che gli ha permesso non soltanto di esprimere al meglio la sua personalità, come forse non era riuscito a fare totalmente nel corso del Grande Fratello Vip e di Temptation Island; ma anche di far appassionare il grande pubblico al suo personaggio.

Il cantante sardo ha dedicato la vittoria del programma condotto da Carlo Conti alla mamma Maria Rosaria e al figlio Nicola che ha raccontato essere la sua vita: a detta sua lo sostengono infatti in ogni scelta e ci sono sempre per ogni difficoltà. Ora, più carico che mai, ha dichiarato in un’intervista a Chi di non volersi fermare qui e di puntare professionalmente a Saremo.

Lo scoglio più grande da superare è sicuramente Amadeus, che sarà direttore artistico di Sanremo 2021. A lui spetta il compito di scegliere le canzoni per il prossimo Festival ma Pago non si arrende. Durante l’intervista ha ammesso di aspirare all’evento da tempo e di aver già provveduto ad inviare il pezzo scelto per l’occasione. Sull’esperienza sanremese ha raccontato:

“Il Festival di Sanremo è il sogno della mia vita: ho spedito il mio brano al direttore artistico Amadeus. Se non dovesse andare, pazienza. Ci riproverò. Le sfide non mi hanno mai fatto paura, altrimenti non sarei qui”.

Pago sembra quindi più determinato che mai ad imbarcarsi in questa nuova avventura e ha ammesso: “Se Amadeus dovesse leggere quest’intervista, sarei felice. Sanremo è Sanremo”. Il cantante si gode ora il meritato successo dopo Tale e Quale Show ma un’altra situazione che lo ha visto sotto i riflettori è stato il legame perpetuato con Serena Enardu.

Nell’intervista a Chi Pacifico Settembre ha escluso un ritorno di fiamma con l’influencer dichiarandolo “capitolo chiuso”. Non solo, il concorrente di Tale e Quale Show ha sostenuto di volersi proiettare verso il futuro e guardare oltre. Pago ha confessato di desiderare l’amore, quello vero che ponga fine al suo vagabondare, così come narra il suo libro “Vagabondo per amore”, edito da Sperling e Kupfer. “Sto bene. Ma aspetto l’amore, quello vero, quello che io definisco di piombo e che non mi faccia più vagabondare”, si è lasciato andare.

E tornando al discorso Serena Enardu ha confessato che i rapporti non si sono del tutto interrotti. I due sono riusciti a mettere da parte il rancore in nome del loro lungo passato condiviso: “Ci sentiamo. Abbiamo messo da parte il rancore, abbiamo forse trovato un dialogo civile, tutto qui”.

Sembra dunque conclusa definitivamente la storia d’amore travagliata fra Serena Enardu e Pacifico Settembre. E alla domanda del giornalista se si potesse definire single, il cantante sardo ha risposto in maniera curiosa ma incisivamente ironica. Ha fatto percepire bene, insomma, il suo punto di vista sull’argomento: “Ma che vuol dire la parola ‘single’? Per me niente. Diciamo che a me piace avere a che fare con l’amore. Va bene come risposta?”