Festival di Sanremo 2021 slitta ad aprile? La richiesta del Comune ligure

AGGIORNAMENTO: il vicedirettore di Rai 1 Claudio Fasulo ha smentito la notizia. Secondo quanto riporta Fanpage, in un’intervista per Linecheck -Music Meeting and Festival con Ernesto Assante, ha dichiarato che non c’è stato alcuno spostamento per la data. Il Festival dovrebbe andare in onda dal 2 al 6 marzo 2021.

Il Festival di Sanremo 2021 quando è in programma? La pandemia del Coronavirus ha colpito inevitabilmente anche il mondo dello spettacolo e così i programmi televisivi. La Rai ha pensato bene di rinviare la 71esima edizione del noto Festival della canzone italiana. Fino a ora si parlava del mese di marzo. Scendendo nel dettaglio, la rete telvisiva aveva deciso di posticipare la trasmissione, optando per i giorni che vanno dal 2 al 6 marzo. Questa decisione era stata presa quando sembrava essere rallentato il contagio da Covid-19 nel nostro Paese. Ma quanto sta accadendo in queste ultime settimane, ha portato la Rai a pensare a un altro rinvio del programma, in quanto lo stato di allerta delle regioni sta variando di giorno in giorno. Proprio per tale motivo, secondo quanto riporta TvZoom, il Comune di Sanremo avrebbe chiesto alla Rai di rimandare il Festival della musica italiana a fine aprile!

In questo periodo dell’anno, il Coronavirus potrebbe dare un po’ di tregua al nostro Paese, visto che le temperature solitamente tendono ad alzarsi. Non solo, si spera che ad aprile sia già possibile effettuare il vaccino. Che la 71esima edizione del Festival non sarebbe stata la stessa ormai era chiaro a tutti. I programmi televisivi stanno permettendo ai loro partecipanti di rispettare tutte le regole anti-contagio. Per tale motivo, anche la nota trasmissione della musica dovrà rispettare le norme in prima serata. Ma la Liguria, attualmente, si trova in zona arancione e le misure restrittive sono importanti. Proprio per tale motivo, sarebbe quasi impossibile portare avanti un’edizione serena del Festival.

Nel periodo in cui va in onda la nota trasmissione Rai, che vede sfidarsi sul palco dell’Ariston vari protagonisti della musica italiana, il Comune ligure ottiene grandi risultati per quanto riguarda l’aspetto turistico. Ma con i locali e i negozi chiusi non potrebbe approfittare del momento. Sarebbe anche questo il motivo per cui avrebbe fatto l’esplicita richiesta alla rete Rai di rimandare nuovamente la 71esima edizione del Festival. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma non resta che attendere per scoprire quando gli italiani potranno assistere a una delle gare più attese. Amadeus, di recente, aveva dichiarato che verrà presa una decisione definitiva solo nel prossimo mese di gennaio.