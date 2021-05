Domenica Live, Mediaset pianifica il dopo d’Urso: c’è la Cuccarini

Ci sarebbe un nome e cognome di peso per il dopo Barbara d’Urso nella domenica pomeriggio di Canale Cinque. La conduttrice campana potrebbe essere parecchio ridimensionata. Dagospia nei giorni scorsi ha assicurato che Live – Non è la d’Urso non vedrà più la luce. Non solo: anche Domenica Live dovrebbe essere archiviato per lasciare spazio a un altro tipo di televisione. A pesare sulla decisione dei vertici del Biscione sarebbe il calo dei dati di ascolto del talk, che è costantemente battuto da Domenica In di Mara Venier. Inoltre Pier Silvio Berlusconi, sussurrano sempre i ben informati, non vedrebbe di buon occhio lo ‘stile-d’ursiano’, a maggior ragione ora che non è nemmeno più supportato da ascolti ‘shock’. Da qui l’idea di cambiare. Ma a cosa e soprattutto a chi si sta pensando per il rimpiazzo?

Tv Blog racconta un retroscena molto interessante che coinvolge una big della tv italiana. Trattasi di Lorella Cuccarini, che su Canale Cinque quest’anno si è fatta notare per il suo impegno ad Amici di Maria De Filippi. Pare che i vertici del Biscione stiano vagliando la sua posizione per affidarle eventualmente la domenica pomeriggio. A giocare a suo favore una carriera stellare: Lorella ha lavorato sia per la Rai sia per Mediaset, sa muoversi nell’intrattenimento ma anche nell’informazione cronachistica. E non ha paura delle sfide, anche perché alle spalle ne ha parecchie.

Laddove si verificasse tale scenario, la d’Urso passerebbe il testimone alla Cuccarini. Inoltre vorrebbe dire che Elisa Isoardi, altro nome trapelato per un posto alla domenica pomeriggio del canale principale Mediaset, vedrebbe cadere le sue chance di farsi largo in quella fascia oraria e in quel giorno. D’altra parte l’ex di Matteo Salvini, seppur vanta una carriera di tutto rispetto sul piccolo schermo, non offrirebbe le garanzie che può dare una figura come quella di Lorella.

Resta da capire l’evoluzione della situazione: sempre TvBlog scrive che non c’è nulla di scritto o firmato; al contempo viene sottolineato che ai piani alti di Cologno Monzese si è iniziato a parlare dello scenario per pianificare il ‘post Barbara d’Urso’.