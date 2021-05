Aurora e Ciro The Jackal, Pecchini dopo la bufera annuncia: “Li querelerò”

Gianluca Pecchini torna a parlare di Ciro e Aurora della The Jackal dopo il caos Partita del Cuore. Selvaggia Lucarelli ha intervistato l’ormai ex direttore generale della Nazionale Cantanti, dato che si è dimesso, per TPI. Pecchini ha parlato di una situazione paradossale per lui, perché vive da sempre circondato da donne avendo tre figlie femmine. Ha ribadito la sua versione dei fatti, spiegando che lui non conosceva Ciro e Aurora perché invitati dalla squadra dei Campioni per la Ricerca. I giocatori di questa squadra sarebbero arrivati il giorno stesso della partita, ma Ciro e Aurora, dovendo viaggiare da Napoli a Torino, hanno chiesto di anticipare di un giorno il loro arrivo.

Pecchini aveva già spiegato la sua versione dei fatti, ma alla Lucarelli ha aggiunto qualche dettaglio in più. Innanzitutto ha spiegato di essere stato lui a invitare la terna arbitrale femminile. Poi ha spiegato che lui non conosceva Ciro Priello e Aurora Leone: “Non sapevo chi fossero, forse da lì è scattato il reato di lesa maestà”. Lui avrebbe chiesto a entrambi di spostarsi, mentre Aurora e Ciro hanno raccontato che quando si sono alzati Pecchini avrebbe precisato che Ciro poteva restare.

Se fosse stato chiesto a entrambi di spostarsi non sarebbe successo tutto quello che invece è successo, perché è comprensibile che una squadra di calcio – seppure composta da cantanti – abbia i propri riti. Per qualcuno potrebbero essere incomprensibili e medievali, ma fanno parte del gioco. Il problema è sorto perché, secondo i due della The Jackal, solo Aurora sarebbe stata invitata a cambiare tavolo. Pecchini ha negato:

“Ma figuriamoci, ho invitato entrambi a spostarsi. Guardi che quella sera a un altro tavolo c’era anche un grosso imprenditore che avrebbe giocato l’indomani con l’altra squadra. Non era neppure lui al tavolo con i cantanti ed era un uomo”

L’uomo ha aggiunto che forse ha avuto un tono un po’ ruvido, riconoscendo di esserlo a volte, ma ha respinto l’accusa di sessismo. Sempre a Selvaggia, Gianluca Pecchini ha confidato che querelerà Ciro e Aurora:

“La cosa ha cominciato macerare mentre, dopo essersi spostati, erano al tavolo a mangiare. Loro, da quel che ho capito dopo, sono gestiti da Vincenzo Piscopo, l’editore di Fanpage. Piscopo chiama due volte la responsabile di sala protestando per il trattamento riservato ad Aurora e Ciro e dicendo altro che non voglio riferire perché lei sarà mia testimone quando farò querela per togliermi di dosso tutto questo fango che penso di non meritare. […] Non voglio dire cose che a questo punto ci diremo in altre sedi perché io querelerò entrambi. Ho sperato che dicessero la verità, ma non l’hanno fatto”

Cosa hanno detto Ciro e Aurora su Gianluca Pecchini dopo il caos Partita del cuore

Fino a oggi a pagare di tutto pubblicamente è stato solo Gianluca Pecchini, ma non è l’unico menzionato nel racconto di Ciro e Aurora. Anzi, è il secondo uomo di cui hanno parlato che ha peggiorato la situazione molto probabilmente. Su Pecchini, infatti, Aurora aveva detto:

“Lui mi dice ‘Sei una donna, non puoi stare seduta qui. Queste sono le nostre regole’. Mi ha detto ‘non farmi spiegare il motivo per cui non puoi stare seduta qui. Alzati’”

Inoltre i due della The Jackal hanno spiegato che anche loro inizialmente avevano capito fosse un problema di squadra, infatti si sono alzati senza battere ciglio. A questo punto però Pecchini avrebbe detto a Ciro che poteva rimanere e ha proseguito rivolgendo quelle parole ad Aurora. Le due versione dei fatti, come è ovvio che sia, non coincidono. Oggi è chiaro che la questione non è ancora chiusa, anzi proseguirà in altre sedi.