Can Yaman e Diletta Leotta: innamorati pazzi in Costiera Amalfitana

Weekend d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta. In barba a critiche e malelingue la relazione tra i due procede a gonfie vele e a sei mesi dal primo appuntamento la coppia si è concessa una fuga romantica in Costiera Amalfitana. Fuga ben documentata sui social network, sui rispettivi profili Instagram di Can e Diletta. Yaman, dopo un periodo di silenzio, è tornato a condividere scatti della sua quotidianità per la gioia delle fan.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono mostrati sorridenti e affiatati, entrambi bellissimi e in gran forma. Coccole, abbracci e tante risate: c’è davvero affiatamento e complicità tra i due. Il bikini scelto dalla conduttrice di DAZN riesce però a fatica a contenere le forme generose della 29enne siciliana, che si riconferma per l’ennesima volta una bomba sexy.

Un vero e proprio adone Can Yaman, che è apparso allegro e vivace, per niente provato dai gossip dell’ultimo periodo che prima sussurravano di una storia fake con Diletta Leotta e poi di un presunto tradimento da parte della giovane presentatrice.

Diletta Leotta e Can Yaman pensano solo a godersi la loro liaison che, nata in maniera inaspettata, va avanti con convinzione e sicurezza. E il matrimonio? Per il momento può attendere: la Leotta è molto presa dall’attore turco ma preferisce compiere un passo alla volta.

Per ora è stata messa in stand by anche la convivenza a Roma: Diletta Leotta continua a vivere a Milano, dove è impegnata con la conduzione radiofonica, e preferisce portare avanti una relazione a distanza. A breve Can Yaman tornerà sul set: nel mese di luglio inizieranno finalmente le riprese di Sandokan.

Il futuro del bel 31enne è in Italia, sia professionalmente sia privatamente. In attesa di vederlo nei panni della Tigre della Malesia tutte le fan di Can Yaman possono seguire con interesse Mr Wrong, la nuova serie turca in onda su Canale 5 dal lunedì 31 maggio.

Per Mediaset Can Yaman è diventato ormai un punto di riferimento e la rete punta molto sul talento, la bravura e la bellezza del fidanzato di Diletta Leotta.