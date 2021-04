Mr Wrong, la nuova serie turca con Can Yaman: trama e quando inizia

By

Su Canale 5 torna protagonista anche Ozge Gurel, ex di Cherry Season e Bitter Sweet

Che estate sarebbe senza una nuova serie turca? Mediaset ha deciso di continuare su questa strada dopo i successi di Cherry Season, Bitter Sweet e Daydreamer. Per i mesi più caldi del 2021 arriva su Canale 5 una nuova fiction con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Due volti amati e apprezzati in Italia: il primo si è ormai trasferito nel nostro paese, dove ha trovato un nuovo ingaggio nella tv italiana con il remake di Sandokan, mentre la seconda ha lasciato il segno con i ruoli di Oyku e Nazli.

Di cosa parla Mr Wrong e quando va in onda? Il protagonista è Özgür Atasoy (Can Yaman), un ragazzo emotivamente disinibito che ha perso la fiducia nell’amore e non vuole impegnarsi seriamente. Özgür incontra Ezgi Inal (Ozge Gurel), la sua nuova vicina che al contrario è una ragazza molto romantica e sognatrice, ma ferita dalla recente fine della sua relazione.

Ezgi e Özgür stringeranno un accordo: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo. I due impareranno a conoscersi e proveranno a capirsi: chissà che due mondi così distanti non possano incontrarsi…

Mr Wrong – Lezioni d’amore è diretto da Deniz Yorulmazer. Nel cast ci sono anche Gurgen Oz, Fatma Toptas, Sarp Can Koroglu, Cemre Gumeli, Lale Basar. La serie è composta da 14 episodi di 130 minuti l’uno. Molto probabilmente nel nostro paese la durata sarà ridotta a 45 minuti per poter portare il numero di episodi a quota 42.

Mr Wrong partirà su Canale 5 tra maggio e giugno: al momento non è stata ancora comunicata la data ufficiale. Stando però ai palinsesti Mediaset divulgati nei giorni scorsi dovrebbe andare in onda ogni venerdì sera. Dunque, Can Yaman è pronto a tornare in prima serata.

Mr Wrong, titolo originale Bay Yanlis, è già stata trasmessa con successo in Turchia e Spagna. Per il ruolo di Özgür Can Yaman ha imparato a suonare la batteria e a ballare il tango. Sul set poi è cresciuto il feeling con Ozge Gurel: i due sono ottimi amici. L’attrice è felicemente fidanzata con la star di Cherry Season Serkan Cayoglu.