Gregoraci e Antonella Fiordelisi, furiosa lite sul set Mediaset (ESCLUSIVA)

Pesante lite tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi. Le due donne, entrambe presenti su un set televisivo per un progetto che andrà in onda sulle reti Mediaset prossimamente, sono state protagoniste di un acceso diverbio. I nervi si sono fatti tesissimi. Tutto sarebbe nato per alcuni like mal digeriti dalla conduttrice calabrese. Nella fattispecie, si mormora che Elisabetta abbia avuto parole non proprio dolci per la schermitrice rea di aver avuto uno scambio di ‘mi piace’ su Instagram con Flavio Briatore (come è noto il manager è l’ex marito di Elisabetta nonché padre di suo faglio, Nathan Falco).

“Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo”, ha dichiarato in una Stories Instagram Antonella, dopo aver lasciato il set. La giovane, in seconda battuta, si è affidata ad un post dai toni ancor più duri: “Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa che non ha fatto altro che insultarmi, diffamarmi e prendermi in giro. Perché su Instagram e in TV fate tutte le paladine della giustizia e poi nella realtà siete cattive e invidiose come serpi?”.

Una fonte raggiunta da GossipeTv e riconducibile al set in cui si è consumato l’episodio tra Elisabetta e la Fiordelisi ha confermato che tra le due donne c’è stata parecchia tensione. “Antonella è apparsa molto giù, sconfortata”, ha aggiunto la fonte. Si attende ora la versione della Gregoraci.

Antonella Fiordelisi ed Elisabetta Gregoraci, single ma…

Sia Antonella sia Elisabetta attualmente sono single ma… La Fiordelisi ha rotto pochi giorni fa la relazione con Francesco Chiofalo. Dopodiché è stata paparazzata con Akash, naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. “Solo amici”, hanno assicurato i due. Anche la Gregoraci è stata assai chiacchierata dal gossip nostrano di recente. La presentatrice calabrese continua a dichiararsi single. I ben informati, però, assicurano che al suo fianco ci sia il pilota Stefano Coletti. “Solo amici”, hanno ribadito sia lui sia l’ex di Briatore. Chissà…