Luca Onestini e Ivana, è finita? Finalmente i due chiariscono: la situazione

Colpo di scena: Luca Onestini – ex tronista di Uomini e Donne, conduttore radiofonico e influencer – e Ivana Mrazova non si sono lasciati. Dopo mesi di indiscrezioni, retroscena e voci che avrebbero voluto la coppia lontana e ormai al capolinea, arriva la smentita. Smentita ‘plastica’, fatta attraverso la pubblicazione di alcune foto divulgate su Instagram dove, sia sul profilo della modella sia sul profilo del bolognese, sono comparsi scatti romantici.

I due al momento si trovano a Bologna. Da settimane erano distanti: Onestini da mesi è di base nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, dove ha ripreso gli studi per conseguire la laurea per diventare dentista. Ivana ha trascorso del tempo a Milano e in Repubblica Ceca, vivendo un grave lutto (di recente è scomparso suo padre).

E proprio a causa di tale distanza – e la mancanza di ‘accenni’ social che confermassero che la relazione fosse ancora in corso – che il gossip ha sussurrato di una quasi certa conclusione della love story. Ad alimentare ulteriormente le voci di rottura il fatto che sia la Mrazova sia Luca, alle tambureggianti domande dei followers, che hanno chiesto a più riprese e allo sfinimento se fosse terminato l’amore, non hanno mai risposto, preferendo chiudersi a riccio. Insomma silenzio di tomba che ha fatto credere che il rapporto fosse naufragato. E invece…

E invece nelle scorse ore l’ex tronista e l’ex gieffina (i due si sono conosciuti proprio nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip) sono a sorpresa ricomparsi assieme su Instagram, con tanto di fotografie affettuose e romantiche. Dunque, niente capolinea sentimentale.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: al GF Vip 2 ‘amore fu!’

Era il settembre 2017 quando i due giovani entravano nella Casa più spiata d’Italia, entrambi da fidanzati. Onestini con Soleil Sorge, sua scelta a Uomini e Donne, Ivana con una persona mai resa nota al pubblico (disse che fuori dalla Casa aveva una frequentazione, non una vera e propria storia d’amore).

Nel reality, settimana dopo settimana, si creò del feeling. Nel frattempo Luca e Soleil si lasciarono in mondovisione tra mille polemiche e accuse. Con la Mrazova invece crebbe l’intesa: nello show, però, non accadde nulla. La modella e l’ex tronista si promisero di vedersi a telecamere spente, a fine programma, per capire se ne valeva la pena imbastire una love story. Ne valeva la pena: a oggi la relazione è ancora in piedi.