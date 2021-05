Dayane Mello, è morta la madre Ivon: la reazione e le parole della modella

Altra grave perdita per la modella brasiliana: mamma Ivon non ce l’ha fatta

Pochi giorni fa Dayane Mello comunicava sui social che sua madre, Ivon Dos Santos, versava in condizioni critiche a causa di un tumore. Oggi un altro triste annuncio, il più doloroso: Ivon è morta. A renderlo noto è stata sempre la modella brasiliana che ha consegnato a Instagram, tramite due Stories, la notizia drammatica e la sua sofferenza per la perdita genitoriale. Perdita che arriva a pochi mesi dal decesso ancor più tragico di Lucas, suo fratello, rimasto vittima in un incidente stradale mortale in Brasile mentre Dayane partecipava al Grande Fratello Vip 6.

“Oggi ho sofferto un’altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d’ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l’uno dell’altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c’era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono”.

Come si intuisce dal messaggio d’addio, ma anche come aveva reso noto Dayane nel corso della sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, con mamma Ivon ha avuto un rapporto complesso. La modella ha confidato di essersi sentita abbandonata dalla donna. Erano anni difficili, segnati dalla povertà e dai problemi familiari. Unica nota positiva è che i malumori, i rancori e le incomprensioni tra la Mello e la madre sono stati archiviati poco prima della scomparsa della donna.

Dayane Mello rifiuta le donazioni in denaro: “Datele a chi ha bisogno di cibo e cure”

Nelle scorse ore, prima della notizia del decesso di Ivon, l’ex gieffina, sempre su Instagram, ha invitato i suoi numerosi fan sparpagliati in diverse zone del mondo a non fare donazioni di denaro per dare supporto alla sua famiglia. La modella ha apprezzato tale slancio di altruismo, ma al contempo ha precisato che ci sono persone che hanno più bisogno di lei di quel denaro. Insomma, il pensiero è stato nobile, ma ancor più nobile è stato il gesto della Mello di rifiutare le donazioni. Meglio destinarle a chi un lavoro non ce l’ha e fatica a procurarsi cibo e medicine.

Dayane Mello e le confessioni al GF Vip: “Tentai il suicidio a 16 anni”

La modella nel reality show in onda su Canale Cinque ha parlato ampiamente e a più riprese della sua infanzia e della sua adolescenza, vissute in Sudamerica. Periodi difficili, sotto tutti i punti di vista: sia economico sia umano. Dayane è persino giunta a tentare il suicidio a 16 anni.