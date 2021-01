Grande Fratello Vip, Dayane Mello lascia senza parole: “Tentai il suicidio”

Dayane Mello ha tentato il suicidio, a 16 anni. A raccontare il delicato ricordo è stata la stessa modella brasiliana che nelle scorse ore, a colloquio con Mario Ermito nella Casa del Grande Fratello Vip, ha rimembrato la volta che ha provato a togliersi la vita da adolescente. Una confessione dal sapore triste, che fa riferimento alla giovinezza della sudamericana che, come è noto, è stata segnata da una situazione tutt’altro che facile a livello economico e familiare.

“A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi”.

Così Dayane di fronte a Ermito con il quale negli ultimi giorni sembra avere trovato un appoggio, dopo essere finita al centro di svariate polemiche e diverse zuffe con alcuni inquilini della Casa più spiata d’Italia. La Mello, in riferimento al suo passato, ha poi aggiunto di aver trovato rifugio in una psicologa che ha cercato di darle manforte per superare il periodo buio: “La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’”.

Le parole della professionista hanno così sbloccato Dayane che ha raccontato di aver cominciato a mettere nero su bianco la storia della sua vita, trascorsa fino ad allora – come lei stessa ha dichiarato – “da sola in una stanza al buio”. E ancora:

“Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l’hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, urlare… è una felicità che abbonda dentro di me. Da dieci anni qua in Italia ero sola, avevo due amiche, oggi esco di qua con tante persone che mi vogliono bene e che io amo, questa sensazione d’amore è la prova. Non siamo amici, ci amiamo! È questo per me che conta”. https://twitter.com/maalbarki/status/1346483176512782340

Grande Fratello Vip, il percorso discusso di Dayane Mello

La brasiliana è una delle concorrenti più discusse del reality. Praticamente ha litigato con tutti e tutte da quando è iniziato il gioco (lei è presenti fin dall’inizio). Con qualcuno si è poi riappacificata con qualcun altro no. Durante il suo percorso nella Casa più spiata d’Italia è stata più volte descritta da diversi suoi compagni di viaggio come una donna bugiarda e non affidabile.

Anche il suo ex fidanzato Stefano Sala, con il quale ha avuto una figlia, Sofia, l’ha dipinta come una persona che dice bugie. Il pubblico che la segue, in particolare quello della sua terra d’origine, è invece di tutt’altro parere e continua a tifare per lei e a votarla affinché possa raggiungere la finale dello show.

A proposito del sostegno ricevuto da utenti d’oltreoceano è scoppiato anche un caso a cui si è persino interessata l’AGCOM che sta cercando di vederci chiaro sulle modalità di televoto del programma.